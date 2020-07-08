Teknik adamlar yeni yabancı kuralını değerlendirdi - Son Dakika

Teknik adamlar yeni yabancı kuralını değerlendirdi

Tamer Tuna: Yerli sayısının fazla olması lazım ama bu süreç, altyapının iyi oluş sistemiyle ilerlemeliRıza Çalımbay: ya tamamen serbest ya sınır olmalıHikmet Karaman: İçinde artı olan her şeye karşıyım - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu'nun bugün yaptığı toplantıda aldığı...

Tamer Tuna: Yerli sayısının fazla olması lazım ama bu süreç, altyapının iyi oluş sistemiyle ilerlemeli

Rıza Çalımbay: ya tamamen serbest ya sınır olmalı

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Hikmet Karaman: İçinde artı olan her şeye karşıyım

- Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu'nun bugün yaptığı toplantıda aldığı yeni yabancı kuralı kararıyla ilgili Fraport TAV Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna, Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ve BtcTurk Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman değerlendirmede bulundu.

TAMER TUNA: YERLİ SAYISININ FAZLA OLMASI LAZIM AMA BU SÜREÇ, ALTYAPININ İYİ OLUŞ SİSTEMİYLE İLERLEMELİ

Fraport TAV Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna şöyle konuştu: "Türk futbolu adına nasıl faydalı olabilir, yerli yabancı katkı mı sağladı, zarar verdi mi diye yabancı kuralı hep tartışma oldu. Yabancı sayısının azaltılması, yerli oyuncu kalitesini noktasında bunu avantaj olarak çok kullandık. Birçok oyuncunun fark edilmesi sağlandı. Zeki'nin, Çağlar'ın, transfer olan tüm oyuncuların bu anlamda eğer olmasaydı PTT 1'inci Lig'den yurt dışına çıkıp oynama avantajını kullanmayacaklardı. Bir gerçek var ki sahada bugün bizde olduğu gibi zaman zaman 6-7 yerli oyuncuyla maçlara çıkabildik. Bu sayının fazla olması lazım ama bu sürecin altyapının iyi oluş sistemiyle ilerlemesi lazım. Trabzonspor bu konuda çok iyi. Bizim de Antalyaspor olarak çalışmalarımız var. Bu anlamda altyapıya büyük yatırımlar yapıldı. Umarım karşılığı iyi olacaktır. Ben pozitif ve olumlu buluyorum."

RIZA ÇALIMBAY: YA TAMAMEN SERBEST YA SINIR OLMALI

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "Federasyonumuz, yavaş yavaş herhalde yabancı sınırını azaltmaya çalışıyor. Haklılar, 14 yabancının tamamen 6 tanesi çok iyi adam olsun. Bana göre de doğru. ya tamamen serbest bırakmaları, ya da sınır koymaları gerekiyor. Kulüpler de 14 alacağına 6-7 çok iyi yabancı alabilir. Bakıyorsunuz yabancıların çoğu kulübede oturuyor. Bazısına bakıyorsunuz, özellikle Galatasaray 11 yabancı oynatıyor. Özellikle Anadolu takımları yanlış kullanıyor" dedi.

"İÇİNDE ARTI OLAN HER ŞEYE KARŞIYIM"

BtcTurk Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman ise "Bu konuya iki taraflı bakmak gerekiyor. Sınırlandıralım da diyebilirsiniz. ya da serbestlikle belli kurallar koyalım da diyebilirsiniz. Bence konuyla ilgili bilgi sahibi olan kişilerin iyi bir çalışma yapması gerekiyor. Geçmişten deneyimimiz var. 5 artı 2, 4 artı 2. Artı 2 olan her şeye karşı çıkıyorum. Kulübeyi bozuyor, teknik adamı bozuyor, taktiksel gelişimi bozuyor. Genelde düşünüldüğünde kaç yabancı ile kulüpler devam edebilsin? Takım karakterini yükseltecek yabancıların olması gerekiyor. Türk oyuncularının da haklarının yenmeyeceği bir sistem olsun. Yerli oyuncuların da o hakları olması lazım. Teknik ekibin oyuncularla arası da bozuluyor. Yerli oyuncular ile yabancı oyuncular arasında sorunlar çıkıyor" ifadelerini kullandı.

Türkiye Futbol Federasyonu, Tamer Tuna, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.07.2020 22:16 Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Teknik adamlar yeni yabancı kuralını değerlendirdi - Son Dakika Spor
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