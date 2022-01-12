Teknik Analiz Nedir? İşe Yarar mı? - Son Dakika

2020 yılı Bitcoin ve kripto paralar için yükseliş fitilinin ateşlendiği, bir zaman dilimi olurken 2021 yılı da bu yükselişlerin çılgın bir şekilde takip edildiği, bitcoin haberleri konusunda sürkeli bir arayış içinde olunan ve milyardelerin sürekli Bitcoin ile ilgilendiği bir yıl oldu.Tabi bu yükselişler ekosisteme yeni yatırımcıları çekerken, yeni yatırımcılar tarafından sorulan birçok soru da ortaya çıktı diyebiliriz. Bunlardan birisi de teknik analiz nedir sorusu. Peki teknik analiz nedir, teknik analiz işe yarıyor mu ve bilmeniz gereken diğer noktalar neler? Gelin hep birlikte bu soruya yanıt bulalım!

Teknik Analiz Nedir?

Teknik analiz nedir sorusu için ciddi bir tanım yapmamız gerekirse aşağıdaki gibi bir tanımdan bahsedebiliriz.

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Teknik analiz, yatırım araçlarının geçmişte oluşturduğu fiyat hareketlerini ve piyasada oluşan istatistikleri bir araya getirerek incelenen yatırım aracının gelecekteki fiyatını tahmin etmek için kullanılan bir analiz yöntemidir.

Bir "trader" geçmişte yaşanan fiyat hareketlerini ve piyasanın tepkilerini analiz yöntemlerine uygun olarak belirleyebilirse, gelecekte de fiyat hareketleri konusunda doğru ve tutarlı tahmin yöntemi oluşturabileceği fikri teknik analizde benimsenen fikir diyebiliriz.

Teknik Analizdeki Üç Temel İlke

• Fiyat Her Şeyi İskonto Eder

Bu ilke ilk başta anlamanın zor olduğu bir cümle diyebiliriz. Fiyat her şeyi iskonto ediyor da, peki bu ne demek?

Teknik analiz yaparken gördüğünüz grafiklerdeki fiyatlar; o hisse senedini, kripto para birimini veya diğer yatırım araçlarını etkileyen ve etkileyebilecek her şeyi yansıtır. Yani haberler, söylentiler ve olaylar grafikteki fiyattadır.

• Fiyat Trend Şeklinde Hareket Eder

Bu ilkede bahsedilen durum ise, bir yatırım aracında yükseliş veya düşüş yönünde trend oluştuktan sonra, gelecek günlerdeki fiyatın hareketinin trend ile aynı yönde olma olasılığı daha yüksek olduğudur. Yani Bitcoin bir yükseliş trendi içerisindeyse gelecekte olma olasılığı yüksek hareket yükseliş trendidir.

• Tarih Tekerrür Eder

Teknik analizdeki üçüncü ilke ise tarihin tekerrür ettiğidir. Peki bu ne demek? Bu ilkede anlatılmak istenen fiyatın tahmin edilebilir olduğudur ve bunun sebebi de geçmişte yaşanan fiyat hareketleri gelecekte de yaşanabilecek olmasıdır. Analistler yatırım araçlarının yaptığı fiyat hareketlerini inceleyebilir ve bu yatırım aracının gelecekteki fiyat hareketini, analizi sonuçta tahmin edebilir.

Teknik Analizde Zaman Aralıkları

Teknik analiz yöntemini kullanarak "al, sat" yapan yatırımcılar yatırım aracına dair fiyat analizini yaparken grafikteki zaman aralıklarını da kullanır. Diğer yandan alım ve satım işlemi yapan kişilerin kullandığı birçok zaman aralığı da mevcut.

• 5 dakikalık grafik

• 15 dakikalık grafik

• 30 dakikalık grafik

• 1 saatlik frafik

• 4 saatlik grafik

• Günlük grafik

Yukarıda bahsettiğimiz zaman aralıkları analistlerin en çok kullandığı zaman aralıkları arasında gösterilmektedir. Tabi bu zaman aralıkları kişinin, kendi stratejine uygun olarak belirlediği zaman aralıkları da olabilir. Yani analist kendi stratejisine uygun olarak belirlediği zaman dilimleri 10 dakikalık, 2 saatlik, 6 saatlik ya da 12 saatlik olabilir. Bu durum kişinin tutarlığı tahminler aldığı yönteme göre değişmektedir.

Teknik Analiz İşe Yarar mı?

Birçok teknik analiz uzmanının da karşılaştığı bir soru teknik analiz işe yarar mı sorusu diyebiliriz. Aslında bu sorunun cevabı, soran kişinin kendi stratejisine bağlı diyebiliriz. Her teknik analizin tutmayacağı bir gerçek. Sonuçta teknik analiz en tutarlı tahminleri yapmanızı olanak sağlıyor. Burda dikkat edilmesi gereken konu ise "tahmin" kelimesi.

Diğer yandan teknik analizin işe yarayıp yaramama konusu da yine alım ve satım yapan kişinin stratejisine bağlı denilebilir. Sonuçta hisse senedi, altın, gümüş, kripto para gibi alanlarda düzenli bir şekilde para kazanmak istenildiği zaman, sistematik bir çalışma şekli benimsenmesi gerekmektedir.

Kısa zaman diliminde az parayla çok para kazanmak isteniliyorsa kişinin aldığı risk artacaktır. Uzun zaman diliminde sistematik bir şekilde para kazanmak da yine bu duruma göre birçok açıdan avantaj getirebilir. Tabi finansal piyasalarda işlem yapabilmek sadece teknik analiz yapmak için tek başına yeterli bir durum olmayabilir.

Aldığınız riski ve işlem yaptığınız zamanlarda psiklojinizi yönetebilmeniz de teknik analizi işe yarayıp yaramama durumunu da etkilemektedir.

Yani yatırımcının ya da al, sat yapan kişinin belirlediğini bir stratejisinin olması daha doğru tutarlı yaklaşımlar sergilemesini sağlayabilir.

Teknik Analizde Kullanılan Araçlar

Teknik analizde, analistlerin kullandığı birçok tahmin aracı vardır. Bu araçları indikatörler ve formansyonlar olarak ayırabiliriz.

İndikatörler

Teknik analizde kullanılan indikatörler, analistlere hissenin ya da kripto para biriminin yönünü ve fiyat trendinin ne durumda olduğuyla ilgili tahmin yapabilme olanağı tanıyan matematiksel araçlardır.

İndikatör teriminin Türkçe karşılığı ise göstegedir. Aslında bakacak olursak fiyatın yönünü tahmin etmenize sağlayan birçok indikatör mevcuttur. Dahası kendi stratejinizi geliştirerek, kendi indikatörünüzü de oluşturabilirsiniz. Tabi bu kendi indikatörünüzü oluşturma durumu tecrübe ve bilgi birikimi gereksinimini de beraberinde getiriyor.

Burda dikkatli olmanız gereken nokta ise indikatörlerin sadece tahmin aracı olduğudur. Yani indikatörlerin, yüzde 100 oranında doğru tahmin yapmanızı sağlayacak araçlar olmadığını unutmamanız gerekiyor.

İndikatörleri momentum temell indikatörler, trend takip etmenizi sağlayan indikatörler, volatilite indikatörleri, hacim indikatörleri olarak gruplandırabiliriz.

• En Çok Kullanılan İndikatörler

o RSI Relative Strength Index

o MACD

o EMA

o MA

o Bollinger Bantları

o ATR Average true range

o AROON

o CCI

Formasyonlar

Teknik analizde, trend değişimlerini, trendin devamını ve fiyatın hareketin tahmin etme konusunda sizlere yardımcı olacak araçlardan arasında formasyonlar da gösterilebilir.

Yine indikatörlerde olduğu gibi formasyonlarda da yüzde 100 doğru bir tahmin çıkmayacağını bilmeniz gerekiyor.

İndikatörleri 4 grupta incelerken formasyonları ise 2 farklı grupta inceliyoruz. Bunlardan ilki trend dönüş formasyonlarıyken, ikincisi trend devam formasyonlarıdır.

• Trend Dönüş Formasyonları Nelerdir?

o Omuz Baş Omuz (OBO)

o Ters Omuz Baş Omuz (TOBO)

o İkili Dip Formasyonu

o İkili Tepe Formasyonu

o Çanak Formasyonu

o Ters Çanak Formasyonu

• Trend Devam Formasyonları Nelerdir?

o Üçgen formasyonları

o Kama formasyonları

o Yükselen Takoz formasyonları

o Alçalan Takoz

o Yükselen Bayrak formasyonları

o Alçalan Bayrak formasyonları

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