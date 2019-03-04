Son Dakika Haberleri: Teknik Arıza, Metro Seferlerini Aksattı

Teknik Arıza, Metro Seferlerini Aksattı

31 dakika önce

Yenikapı-Hacıosman metro hattında meydana gelen teknik arıza nedeniyle seferlerde yaklaşık bir saat aksama yaşandı.

Teknik Arıza, Metro Seferlerini Aksattı, System.String[]
Yenikapı-Hacıosman metro hattında meydana gelen teknik arıza nedeniyle seferlerde yaklaşık bir saat aksama yaşandı.

Alınan bilgiye göre, M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattında teknik arıza meydana geldi.

Söz konusu arıza nedeniyle metro seferleri Yenikapı-Şişli ve Sanayi-Hacıosman istasyonları arasında gerçekleşti.

Teknik arıza nedeniyle bu yönde yaklaşık bir saat aksayan metro ulaşımı, teknik arızanın giderilmesinin ardından normale döndü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 11:24 Kaynak: AA

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