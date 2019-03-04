Teknik Arıza, Metro Seferlerini Aksattı

Yenikapı-Hacıosman metro hattında meydana gelen teknik arıza nedeniyle seferlerde yaklaşık bir saat aksama yaşandı.

Yenikapı-Hacıosman metro hattında meydana gelen teknik arıza nedeniyle seferlerde yaklaşık bir saat aksama yaşandı.



Alınan bilgiye göre, M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattında teknik arıza meydana geldi.



Söz konusu arıza nedeniyle metro seferleri Yenikapı-Şişli ve Sanayi-Hacıosman istasyonları arasında gerçekleşti.



Teknik arıza nedeniyle bu yönde yaklaşık bir saat aksayan metro ulaşımı, teknik arızanın giderilmesinin ardından normale döndü.

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