'TEKNİK BAKIM YAPIYOR' GİBİ DAVRANARAK 1 MİLYON TL DEĞERİNDEKİ 400 AKÜYÜ ÇALDILAR - Son Dakika
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'TEKNİK BAKIM YAPIYOR' GİBİ DAVRANARAK 1 MİLYON TL DEĞERİNDEKİ 400 AKÜYÜ ÇALDILAR

17.10.2022 14:45

Bursa'da 40 internet santralindeki 400 aküyü çalan Selim Çömlek (33) ile Kadir Korkmaz (48) suçüstü yakalandı.

Bursa'da 40 internet santralindeki 400 aküyü çalan Selim Çömlek (33) ile Kadir Korkmaz (48) suçüstü yakalandı. Çalıştıkları internet altyapı firmasından ayrıldıktan sonra iş kıyafetleri ve santral anahtarlarını teslim etmeyen Çömlek ile Korkmaz'ın 'teknik bakım yapıyor' gibi davranıp aküleri çaldığı tespit edildi. Suç kayıtları bulunan 2 şüpheli, güvenlik kameralarına da yansıyan olay sonrası tutuklandı.

Kentte internet altyapısı sağlayan firmaya çok sayıda kesinti şikayeti gelmesi üzerine, firma tarafından santrallerde çalışma başlatıldı. Şehrin çeşitli noktalarındaki panolar incelendiğinde, elektrik kesintisi anında devreye giren ve 7 gün 24 saat kesintisiz internet sağlayan akülerin yerinde olmadığı belirlendi. Firma yetkililerinin şikayetiyle harekete geçen polis, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini izlediğinde, 2 şüphelinin teknik servis personeli kıyafeti giyip, panolarda 'teknik bakım yapıyor' izlenimi vererek, santrallerdeki aküleri çaldığını tespit etti. Polis ekipleri tarafından santrallerin çevresinde önlem alındı.

SUÇÜSTÜ YAKALANDILAR

Akü hırsızlığı için gelen şüpheliler Selim Çömlek ve Kadir Korkmaz yakalandı. 12 suç kaydı olan Çömlek ile 16 suç kaydı olan Korkmaz'ın, altyapı firmasının eski çalışanları olduğu ortaya çıktı. İşten ayrıldıktan sonra kıyafet ve santral anahtarlarını teslim etmeyen şüphelilerin, İstanbul'dan farklı zamanlarda kiraladıkları araçlarla Bursa'ya geldikleri tespit edildi.

40 internet santralindeki 400 aküyü çalan ve firmayı 1 milyon lira zarara uğratan şüpheliler, emniyetteki işlemlerini ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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Kaynak: DHA

Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'TEKNİK BAKIM YAPIYOR' GİBİ DAVRANARAK 1 MİLYON TL DEĞERİNDEKİ 400 AKÜYÜ ÇALDILAR - Son Dakika

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SON DAKİKA: 'TEKNİK BAKIM YAPIYOR' GİBİ DAVRANARAK 1 MİLYON TL DEĞERİNDEKİ 400 AKÜYÜ ÇALDILAR - Son Dakika
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