Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu'ndan bebe giyimine büyük destek
Bursa İl Ticaret Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen ve 3 farklı ülkeden 7 kurumun ortak olduğu "Çocuk Giysilerinde Güvenli Üretim" konulu projenin risk analizleri Bursa Uludağ Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği ve Moda Tasarım programları tarafından gerçekleştirilecek.
Bursa İl Ticaret Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen ve 3 farklı ülkeden 7 kurumun ortak olduğu "Çocuk Giysilerinde Güvenli Üretim" konulu projenin risk analizleri Bursa Uludağ Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği ve Moda Tasarım programları tarafından gerçekleştirilecek. Projenin teknik koordinatörlüğü BUÜ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Mehmet Karahan tarafından yürütülecek.
BUÜ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Mehmet Karahan "30 ay sürecek proje boyunca Bursa'da Vişne Caddesinde bulunan bebe ve çocuk giyim firmalarında çeşitli uygulama ve eğitimler yapılacak. Proje ekibinde Öğr. Gör. Sevil Çırakoğlu ve Öğr. Gör. MineBalcı da yer alıyor. Proje ile bu alanda faaliyet gösteren tedarikçilerin, çocuk giyim sektörü çalışanlarının Avrupa Birliği üyesi ülkelerde çocuk giyim sektöründe faaliyet gösteren KOBİ'lerimize yenilikçi ve rekabetçi bir yapı kazandırarak, mesleki eğitim, öğretim ve stratejik ortaklıklarla ihracat becerilerine katkı sağlanacak" dedi. - BURSA
Haber Yayın Tarihi: 29.07.2020 11:28
Kaynak: İHA
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