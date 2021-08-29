Teknik Cam Nerelerde Kullanılıyor? Utt'nin Bu Alandaki Konumu

UTT Kurucusu Recep Topçu, teknik camların nerelerde kullanıldığından ve UTT'nin bu alandaki konumundan söz etti.

Teknoloji geliştikçe teknik camlara ihtiyacın arttığını, özellikle yangın camlarına ihtiyacın arttığını, yardım yönetmeliği çıktıktan sonra binalarda yangına dayanıklı camların üretilmeye başlandığını belirtti.

Cam sektöründe teknik camın ihtiyacının artarak devam ettiğini, her cihazda cam olduğunu ve çok geniş bir yelpaze olduğunu ifade etti. Evlerde fırınlarda kullanılan camlar, şöminelerde kullanılan camlar, reaktörlerde kullanılan camlar, kurutma yapan camlar gibi hemen hemen her alanda cama ihtiyaç duyulduğunu, bu sektörün katlanarak büyüyeceğini ve gelişeceğini vurguladı.

UTT'nin Almanya'daki firmasının teknik camda önder bir firma olduğunu, çok geniş yelpaze ürünlerinin bulunduğunu, Türkiye'de de ofisi olduğunu ve buradan destek aldıklarını dile getiren Topçu, oradan aldıkları destekle bu sektörde çok ön planda olacaklarını belirtti.