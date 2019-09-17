Teknik Destek Programı kapsamında 8 proje başarılı bulundu

Fırat Kalkınma Ajansı 2019 Yılı TD Programında Temmuz-Ağustos dönemi değerlendirme sonuçları açıklandı.



Fırat Kalkınma Ajansı'ndan yapılan açıklamada Ağustos ve Temmuz aylarında teslim alınan toplam 16 adet başvuru ile ilgili yapılan değerlendirmeler neticesinde 8 adet başvurunun başarılı bulunduğu belirtildi.



Değerlendirme sonuçları ile ilgili konuşan Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Abdulvahap Yoğunlu, kurum olarak bölgesel kalkınma için önem verdiklerini belirterek Teknik Destek Programı kapsamında Bingöl, Elazığ, Malatya ve Tunceli'de faaliyet gösteren kurum ve kuruluşların eksikliğini duydukları teknik alanlara yönelik danışmanlık ve eğitim faaliyetlerine destek sunduklarını söyledi.



Yoğunlu, "Gerek uygulanacak eğitimler, gerekse de hayata geçirilecek danışmanlık hizmetleri ile programımıza başvuran bölgemiz kamu kurumları, mahalli idareleri, üniversiteleri ve diğer kurumlarında nitelikli insan kaynağının oluşturulması, kurumsal kapasitenin geliştirilmesi, iş güvenliğinin artırılması, kalite yönetim sistemlerinin kurulması ve yönetim süreçlerinin profesyonelleştirilmesi gibi alanlarda kurumlarımızın ihtiyaçları karşılanıyor. Teknik destek programımız sene boyunca başvuruya açık olup, tüm değerli yararlanıcılarımızın kendi faaliyet alanlarına ilişkin proje başvurularını yapabileceği bir program türüdür. Sonuçların illerimize, bölgemize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerine yer verdi.



Genel Sekreter Yoğunlu, başvuru sahiplerinin sonuçlara ilişkin detaylı bilgiye ise www.fka.gov.tr adresinden ulaşabileceklerini sözlerine ekledi.



FKA tarafından yapılan açıklamada başarılı bulunulan projeler ise şu şekilde açıklandı:



"Doğanyol İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Doğanyol İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Personellerine Uygulamalı AB Proje Yazma Eğitimi.



Elazığ 2. Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanlığı, Elazığ 2. OSB Müdürlüğü Kurumsal Kimlik Çalışmaları Projesi.



Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası, Harput Kirazının Markalaştırma Projesi.



Elazığ Su Ürünleri Araştırma İstasyonu Müdürlüğü, Bilimsel Araştırma Yöntemleri Eğitimi.



Malatya Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü, Yalın Düşünce ve Yalın Üretim Teknikleri



Malatya Turgut Özal Üniversitesi, Eğitimde Markalaşma Sürecinde Yükseköğretim Kalite Sistem Eğitimleri.



Malatya Sanayici ve İş Adamları Derneği, Aile Şirketlerinin Sürekliliği İçin Kurumsallaşma.



Bingöl Üniversitesi, Marka-Patent-Faydalı Model-Endüstriyel Tasarım ve Uygulama Eğitimi."



Açıklamada başarılı başvuru sahiplerinin 10 gün içerisinde sözleşme için gerekli evrakları FKA'ya teslim etmeleri istendi. Evrakların tesliminin ardından başvuru sahiplerinin sözleşme imzalamaya davet edileceği belirtilirken sözleşmeye davet yazısının kendisine tebliğinden itibaren en geç 10 gün içerisinde sözleşme imzalamak üzere FKA'ya müracaat etmeyen başvuru sahiplerinin ise haklarından feragat etmiş sayılacağı dile getirildi. - MALATYA