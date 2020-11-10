Teknik direktör Abdullah Avcı Trabzon'a geldi - Son Dakika

Teknik direktör Abdullah Avcı Trabzon'a geldi
10.11.2020 19:16
Trabzonsporlu taraftarların bekleyişi Trabzonspor ile 2,5 yıllık sözleşme imzalayan Abdullah Avcı'nın gelişi Abdullah Avcı'ya çiçek takdimi Abdullah Avcı'nın kendini bekleyen araca binmesi TRABZON - Trabzonspor ile teknik direktörlük görevi için 2,5 yıllık sözleşme imzalayan Abdullah Avcı...
Trabzonsporlu taraftarların bekleyişi
Trabzonspor ile 2,5 yıllık sözleşme imzalayan Abdullah Avcı'nın gelişi
Abdullah Avcı'ya çiçek takdimi
Abdullah Avcı'nın kendini bekleyen araca binmesi TRABZON - Trabzonspor ile teknik direktörlük görevi için 2,5 yıllık sözleşme imzalayan Abdullah Avcı Trabzon'a geldi.
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