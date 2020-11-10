Teknik direktör Abdullah Avcı Trabzon'a geldi - Son Dakika

Trabzonsporlu taraftarların bekleyişi

Trabzonspor ile 2,5 yıllık sözleşme imzalayan Abdullah Avcı'nın gelişi

Abdullah Avcı'ya çiçek takdimi

Abdullah Avcı'nın kendini bekleyen araca binmesi TRABZON - Trabzonspor ile teknik direktörlük görevi için 2,5 yıllık sözleşme imzalayan Abdullah Avcı Trabzon'a geldi.