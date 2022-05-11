Teknik Direktör Abdullah Çapan, Belçika'da adından söz ettiriyor - Son Dakika
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Teknik Direktör Abdullah Çapan, Belçika'da adından söz ettiriyor

11.05.2022 14:51
Teknik Direktör Abdullah Çapan, Belçika'da adından söz ettiriyor

Türk Teknik Direktör Abdullah Çapan, görev yaptığı Belçika'da son yıllarda teknik adam olarak dikkatleri üzerine çekmeyi başardı ve aranan isim oldu.

Türk Teknik Direktör Abdullah Çapan, görev yaptığı Belçika'da son yıllarda teknik adam olarak dikkatleri üzerine çekmeyi başardı ve aranan isim oldu.

1993 yılında Belçika'da dünyaya gelen ve eğitimini burada tamamlayan Teknik Direktör Abdullah Çapan, 4 yaşında Lommel SK'da futbola başladı. U21'e kadar bu kulübe hizmet eden Çapan; daha sonra Bree, Beek, Lindelhoeven, Wijchmaal gibi amatör kulüplerde görev yaptı. Kronik sakatlığının nüksetmesi sonrası aktif futbol hayatını sonlandırsa da antrenörlüğe başladı. Amatör kulüp Lindelhoeven'da görev yaptıktan 1 sene sonra da Lommel SK'da görev yapmaya başlayan 29 yaşındaki teknik adam, 4 senedir bu kulüpte görev yapıyor.

HEM ANTRENÖR HEM SCOUT GÖREVİNİ YÜRÜTECEK

Abdullah Çapan, 2022-2023 sezonu için Truiden takımına imza attı. Öte yandan Çapan'ın scoutluk görevi de yapıyor olması daha çok tercih edilmesine sebep oluyor. Önümüzdeki sezon Belçika 1. Ligi takımlarından Sint-Truiden takımında antrenör ve scout olarak görev yapacak Çapan, Türkiye'den bir kulüp teklif ederse değerlendireceğini de ifade ederek, "Türk takımlarıyla çalışmak benim için hem büyük bir hayal hem de büyük bir gurur olur" dedi.

Abdullah Çapan'ın önümüzdeki günlerde Türkiye'ye gelerek bir dizi temaslarda bulunacağı öğrenildi.

(İHA)

Teknik Direktör Abdullah Çapan, Belçika'da adından söz ettiriyor
Teknik Direktör Abdullah Çapan, Belçika'da adından söz ettiriyor

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Kaynak: İHA

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