Teknik Direktör Aykut Kocaman, Çukur'da rol aldı
01.02.2021 22:36
Geçtiğimiz günlerde Medipol Başakşehir ile sözleşme imzalayan teknik direktör Aykut Kocaman, Show TV'de yayınlanan fenomen dizi Çukur'a konuk oldu. Çekilen sahnelerde hem keyifli hem de duygusal anlar yaşandı.
Show TV'de ekranlara gelen reyting rekortmeni dizi Çukur'un son bölümünde Aykut Kocaman sürprizi yaşandı.
Dizide Aykut Kocaman'dan adını alan Aykut (Berhan Taşdelen) karakteriyle olan duygusal sahnelerinde ünlü teknik adama Aras Bulut İynemli eşlik etti. Yamaç ve Aykut'un efsane spor adamıyla bir araya geldiği sahneler Çukur dizisine damgasını vurdu.
HATIRA FOTOĞRAFI ÇEKTİRDİLER
Çekimler sırasında keyifli ve duygusal anların bir arada yaşandığı sette Aykut Kocaman, Aras Bulut İynemli ve ekiple hatıra fotoğrafları da çektirdi.
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