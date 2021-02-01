Teknik Direktör Aykut Kocaman, Çukur'da rol aldı

Show TV'de ekranlara gelen reyting rekortmeni dizi Çukur'un son bölümünde Aykut Kocaman sürprizi yaşandı.

Dizide Aykut Kocaman'dan adını alan Aykut (Berhan Taşdelen) karakteriyle olan duygusal sahnelerinde ünlü teknik adama Aras Bulut İynemli eşlik etti. Yamaç ve Aykut'un efsane spor adamıyla bir araya geldiği sahneler Çukur dizisine damgasını vurdu.

HATIRA FOTOĞRAFI ÇEKTİRDİLER

Çekimler sırasında keyifli ve duygusal anların bir arada yaşandığı sette Aykut Kocaman, Aras Bulut İynemli ve ekiple hatıra fotoğrafları da çektirdi.