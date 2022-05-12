Teknik direktör Bülent Uygun'un babası son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

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Teknik direktör Bülent Uygun'un babası son yolculuğuna uğurlandı

SAKARYA - Sakaryalı teknik direktör Bülent Uygun'un 80 yaşındaki babası Fikret Uygun, son yolculuğuna uğurlandı.

Bir süredir rahatsızlığı sebebiyle tedavi gören teknik direktör Bülent Uygun'un babası Fikret Uygun, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetti. Baba Uygun için Serdivan ilçesi Sapak Cami'de cenaze töreni düzenlendi. Törene, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, AK Parti Sakarya İl Başkanı Yunus Tever, Yılmaz Vural sevenleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Baba Uygun, kılınan cenaze namazı sonrasında Sapanca Aile kabristanlığına defnedildi.