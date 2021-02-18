Teknik direktör Emrah Bayraktar, Adanaspor'u daha mücadeleci takım yapma hedefinde - Son Dakika

Teknik direktör Emrah Bayraktar, Adanaspor'u daha mücadeleci takım yapma hedefinde

18.02.2021 11:51

TFF 1. Lig ekiplerinden Adanaspor'un teknik direktörü Emrah Bayraktar, takımındaki futbol anlayışını yavaş yavaş değiştirmeye çalıştığını, daha mücadeleci bir ekip oluşturmak istediğini söyledi.

TFF 1. Lig ekiplerinden Adanaspor'un teknik direktörü Emrah Bayraktar, takımındaki futbol anlayışını yavaş yavaş değiştirmeye çalıştığını, daha mücadeleci bir ekip oluşturmak istediğini söyledi.

Bayraktar, AA muhabirine, geçen hafta 2-2 berabere kaldıkları Adana Demirspor derbisinde oyuncularının gösterdiği performanstan memnun olduğunu ifade etti.

Oyunlarının her geçen hafta gelişme gösterdiğini anlatan Bayraktar, "Geçen hafta biraz daha topa sahip olma adına çalışmalar yaptık. Adana Demirspor maçında da bunun karşılığını aldık. Zaman zaman topa sahip olduğumuz uzun dakikalar oldu. Takımımızda direkt oynayan futbolcumuz çok fazla değil. Diğer oyuncularımızı da bu profesyonellik ortamının içine sokmaya çalışıyoruz. Adana Demirspor karşısında geriye düştüğümüz karşılaşmayı oyundan kopmadan çevirebilmek işin pozitif tarafıydı. Oyun hakem düdüğü çalana kadar bitmiyor ve konsantrasyonu ne olursa olsun düşürmeden devam etmek gerekiyor. Bu da bizim adımıza çıkarmamız gereken bir ders oldu." ifadelerini kullandı

Bayraktar, her duruma pozitif bakmaya çalıştığını vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Mağlup olduğumuz maçta da pozitif bir taraf arıyorum. Oyuncularıma bunu aşılamaya çalışıyorum. 'Pozitif olun, pozitif kalın, çünkü ben pozitif bir insanım.' diyorum. Oyuncularla aramızda özel bir diyaloğun olduğunu düşünüyorum. Nelson Mandela'nın çok sevdiğim bir sözü var; 'Ben yenilmem. ya kazanırım ya da öğrenirim.' şeklinde. Biz kazanırken de bazı şeylerden ders çıkaracağız. Benim hayat düsturum bu. O yüzden oyuncularıma da bunu aşılamaya çalışıyorum. Negatif tarafından bakarsanız, 'Son saniyede gol yedim.' dersiniz. Pozitif tarafından bakarsanız, sahada iyi bir mücadele, yavaş yavaş gelişen bir oyun görürsünüz."

"İyi bir yolda olduğumuzu düşünüyorum"

Göreve geldikten sonra takımın mücadele kabiliyetinin ve konsantrasyonunun arttığına dikkati çeken Bayraktar, "90 dakikaya yayılmasa da zaman zaman taktiksel anlamda sahada ne yaptığını bilen bir takım görüyorum. Antrenmanlarda çalıştığımız şeyleri bazı bölümlerde uygulamayı deneyen bir takım görüyorum. Bu anlamda oyuncuların çalıştığımız şeylere ve oyuna sadık kalmaları, sadakatleri hoşuma gidiyor. Bu bir süreçtir, 2-3 haftada her şeyi değiştiremezsiniz. Bir anlayışı yavaş yavaş değiştirirsiniz. İyi bir yolda olduğumuzu düşünüyorum." diye konuştu.

Bayraktar, oyuncularına güvendiğini belirterek, "Zaman zaman kırılmalar yaşayacağız. Televizyondan izleyen insan, taraftarı olduğu takımı skordan bağımsız olarak savaşırken, boğuşurken görmek ister. Temelde de oyunculardan istediğim bu. Arkası yavaş yavaş gelecek." değerlendirmesinde bulundu.

Hücum yönü fazla oyunculara görev verdiğini aktaran Bayraktar, "Bunun sebepleri var. Elimizdeki oyuncuların uygunluğuna göre bir sistem belirliyorum. Oynadığınız sistem, her zaman oynamak istediğiniz sistem olmayabilir. Elinizdeki oyuncuların özellik ve karakterlerine göre bir oyun anlayışı belirlersiniz. Tabii rakibe göre de... Tesislere bir yazı astık. 'Cesurlar bir kere ölür, korkaklar her gün ölür.' şeklinde. Ben onlardan cesur olmalarını istiyorsam, en başta örnek teşkil ederek benim cesur olmam gerekir." diyerek sözlerini tamamladı.

Teknik direktör Emrah Bayraktar, Adanaspor'u daha mücadeleci takım yapma hedefinde
Teknik direktör Emrah Bayraktar, Adanaspor'u daha mücadeleci takım yapma hedefinde
Teknik direktör Emrah Bayraktar, Adanaspor'u daha mücadeleci takım yapma hedefinde
Teknik direktör Emrah Bayraktar, Adanaspor'u daha mücadeleci takım yapma hedefinde

Futbol Federasyonu, Adanaspor, oyunlar, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Teknik direktör Emrah Bayraktar, Adanaspor'u daha mücadeleci takım yapma hedefinde - Son Dakika Spor


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