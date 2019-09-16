Son Dakika Haberleri: Teknik Direktör Ercan Kul: "Basın ve taraftar desteğine ihtiyacımız var"
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Teknik Direktör Ercan Kul: "Basın ve taraftar desteğine ihtiyacımız var"

1 saat önce

Karaman Belediyespor Teknik Direktörü Ercan Kul, hedefimize ulaşa bilmek adına basın ve taraftar desteğine kesinlikle ihtiyaçları olduğunu söyledi.

Teknik Direktör Ercan Kul:

Karaman Belediyespor Teknik Direktörü Ercan Kul, hedefimize ulaşa bilmek adına basın ve taraftar desteğine kesinlikle ihtiyaçları olduğunu söyledi.


Karaman Belediyespor'u şampiyon yapabilmek için iyi oyunculardan kurulu bir takım oluşturduklarını ifade eden Ercan Kul, "11 Grup'tan oluşan Bölgesel Amatör Ligi'nde en güçlü guruba düştük. Şuan bakıldığında şampiyonluk mücadelesi vereceğimiz 7'nci grupta çok güçlü ve ciddi rakiplerimiz bulunuyor. Tabi ki bizlerde hazırlıklarımızı buna göre yapıyoruz. Ancak, bizim başarılı ve bir hava yakalaya bilmemiz için basın ve taraftar desteğine ihtiyacımız var. İlk maçımızı kendi sahamızda oynayacağız. Bu maçta tüm sporseverleri tribünlere bekliyoruz. Futbolda 12'nci adam her zaman çok önemlidir. Bunun örneğini geçtiğimiz hafta deplasmanda oynadığımız Ziraat Türkiye Kupası eleme maçında bizzat gördük" dedi. - KARAMAN

Karaman, Spor

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 01:48 Kaynak: İHA
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