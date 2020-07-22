Teknik Direktör Eriş: "Antrenmanlara erken başlamamız büyük avantaj"

ELAZIĞ (İHA) – Takımın mevcut futbolcu kalitesinin iyi olduğunu belirten Elazığspor Teknik Direktörü Levent Eriş, "Antrenmanlara da erken başlamamız bizim adımıza büyük avantaj. Bir çok takımdan bu konuda öndeyiz" dedi.

TFF 2. Lig'de yeni sezon öncesi 1. etap kamp çalışmalarına kendi tesislerinde devam eden Elazığspor'da Teknik Direktör Levent Eriş, takımın son durumu hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Çalışmaların son derece verimli geçtiğine vurgulayan Teknik Direktör Levent Eriş, "Takımımızda morallerin gayet yerinde olduğunu söyleyebiliriz. Geçtiğimiz günlerde Valimiz Erkaya Yırık ve Belediye Başkanımız Şahin Şerifoğulları'nın ziyaretleri futbolcularımızın moral bulmaları adına gayet önemliydi. Kendilerine bir kez daha teşekkürlerimi sunuyorum. Elimizdeki mevcut futbolcularımızla antrenmanlarımızı gayet iyi sürdürdüğümüzü söyleyebiliriz. İnşallah transfer tahtasını da açabilirsek iyi bir kadro kuracağımız inancındayım. Lig uzun bir maraton ve bu süreçte illaki alternatif futbolculara ihtiyacınız olacak. Bakalım görelim. Takımımız mevcut futbolcu kalitesi de iyi ve hepsi bir birinden değerli futbolcular. Antrenmanlara da erken başlamamız bizim adımıza büyük avantaj. Bir çok takımdan bu konuda öndeyiz. Son olarak takımın ağabeylerinden Murat Ceylan kampa katıldı ve antrenmanlarına başladı" dedi.

Daha önce Bolu'da yapılacağı açıklanan ikinci etap kampı hakkında da bilgi veren Teknik Direktör Eriş, "30 Temmuz'a kadar hazırlıklarımız Elazığ'da devam edecek. Daha sonrasında futbolcularımıza Kurban Bayramı için bir izin vereceğiz. Bayram sonrasında da kamp merkezimizi belirleyeceğiz. Takımların genel olarak ağırlık gösterdiği ve hazırlık maçları yapabileceğimiz bir şehirde kamp yapmak istiyoruz. Bolu, Erzurum ve Afyon'da duruma göre kampımızı gerçekleştirebiliriz" diye konuştu. - ELAZIĞ