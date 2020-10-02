Teknik Direktör Eriş, Elazığ'a döndü

Serik Belediyespor maçı sonrası istifa ettiğini açıklayan, ancak istifası Elazığspor Başkanı Selçuk Öztürk tarafından kabul edilmeyen Teknik Direktör Levent Eriş, yeniden Elazığ'a döndü.

Serik Belediyespor maçı sonrası istifa eden, ancak istifası kabul edilmeyen Teknik Direktör Levent Eriş, yeniden Elazığ'a döndü. Teknik Direktör Levent Eriş ile birlikte kulüp tesislerinde bir basın toplantısı düzenleyen Elazığspor Başkanı Selçuk Öztürk, Eriş'in pozitifliğinin kendilerini bugüne kadar taşıdığını söyledi.

Elazığspor'un kadrosunda yer alan 30 oyuncudan 26'sının Elazığlı olduğuna dikkat çeken Öztürk, "Hocamızın sayesinde bu durumu biz avantaja çevirdik. Sayın Valimiz Erkaya Yırık'ın Eriş'le görüşmesinin hocamızın Elazığ'a dönüşünde etkili olduğunu söyleyebiliriz. Biz birlik olunsun istiyoruz. Bu gençlere özgüven aşılamalıyız. Bizim bir reklamımız dahi yok. İnşallah sponsor desteği sağlarsak takımımız daha iyi yerlere gelecektir" dedi.

22 yıllık teknik adamlık kariyerinde gittiği hiçbir takıma bir daha dönmediğine dikkat çeken Teknik Direktör Eriş ise, "Başkanım ve valimizin hatırına döndüm. Ayrılık kaçarak, korkarak aldığım bir karar değildi. Taraftarlarımız ayrıldığım ilk günden bu yana duygu dolu mesajlar attı. Ben bugün varım ama yarın yokum. Önemli olan Elazığspor'un varlığıdır. Bizim tek hedefimiz burada kolej havası oluşturmak. Bu çatı altında olmaktan ben onur duyuyorum. Bundan sonraki süreçte başkanımın direktiflerine göre hareket edeceğim" şeklinde konuştu. - ELAZIĞ