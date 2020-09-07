Teknik Direktör Ertekin, Sakaryaspor'da gelinen son noktayı açıkladı - Son Dakika

Teknik Direktör Ertekin, Sakaryaspor'da gelinen son noktayı açıkladı

Yeni sezon hazırlıkları için Kartepe'de ki kamp sürecini tamamlayan Sakaryaspor'un kamp süreci ve son durumu hakkında bilgiler veren Teknik Direktör İsmail Ertekin, "Ara mesafeyi biran evvel kapatabilmek içinde hem oyuncular hem biz elimizden geleni yaparak, büyük çaba sarf ediyoruz" dedi.

Teknik Direktör Ertekin, Sakaryaspor'da gelinen son noktayı açıkladı, System.String[]

Yeni sezon hazırlıkları için Kartepe'de ki kamp sürecini tamamlayan Sakaryaspor'un kamp süreci ve son durumu hakkında bilgiler veren Teknik Direktör İsmail Ertekin, "Ara mesafeyi biran evvel kapatabilmek içinde hem oyuncular hem biz elimizden geleni yaparak, büyük çaba sarf ediyoruz" dedi.

Sakaryaspor'un Kartepe'de ki kamp süreci dün itibari ile sona erdi. Teknik Direktör İsmail Ertekin, tamamlanan kamp sonrasında bir takım açıklamalarda bulundu. Kamp süreci ve takımın son durumu hakkında bilgiler veren Ertekin, takımın yüzde 80 ila 90 arasında tamamlanmış olduğunu ve ara mesafeyi kapatabilmek için büyük bir çaba sarf ettiklerini dile getirdi. Teknik Direktör İsmail Ertekin, sezonun sonunda taraftar ve kendilerinin istekleri olan şampiyonluk doğrultusunda şu ana kadar doğru adımlar ile ilerlediklerini kaydetti.

Ara mesafeyi biran önce kapatabilmek için büyük çaba harcadıklarını söyleyen Ertekin, "Zaman darlığı açısından sıkıştırılmış bir program ile devam ediyoruz. Şuan itibari ile transferler gün gün geldiği için programda biraz aksamalar var ama bir şekilde şuan itibari ile baktığınızda yüzde 80-90 belli oranda takımı tamamlamış pozisyondayız. Tüm hızıyla çalışmalarımıza devam ediyoruz. Ara mesafeyi biran evvel kapatabilmek içinde hem oyuncular hem biz elimizden geleni yaparak, büyük çaba sarf ediyoruz. İnşallah bu çabamız boşa gitmez, sakatlıksız ve bir terslik olmadan sezona başlayabiliriz" dedi.

Kağıt üzerinde kimse şampiyonluğu garanti edemez

Bugüne kadar hedefledikleri şeylere ulaştıklarını düşündüğünü söyleyen Ertekin, "Bu ligde iki grup oluşuyor, biri 20 biri 19'luk bir grup oluştu. Sezonun başında biliyorsunuz bütün takımların tek amacı var, şampiyon olabilmek. Herkes bu işe daha başlarken diyor ki şampiyon olmak istiyoruz. Yine böyle bir grubun içerisindeyiz ama camialar farklı camialar. Sakaryaspor camiası 3 sezondan beri play-off'tan dönen bira camia. Onun için bu sezon biz play-off oynamak istemiyoruz, direk çıkmak istiyoruz diye bir slogan var görüntüde. Böyle olunca da bizde bu amaç uğrunda, iyi transferleri yapmaya hedefledik. Bugüne kadar da hedefimize ulaştığımızı düşünüyorum ben. Dediğim gibi yüzde 20'lik bir opsiyonumuz daha var, o opsiyonu da kullanıp eksik olan yerlerimizi tamamladığımızda bu ligin yukarıya gidebilecek, sezon sonunda bu işi becerebilecek bir takım görüntümüz var ama bu tabii ki bizi aldatmamalı. Kağıt üzerinde kimse şampiyonluğu garanti edemez. Şuanda bakıldığı zaman favori gibi gözüküyoruz ama favori takım olmanın da birçok kötü tarafları var. Çünkü herkes size karşı daha farklı oynamaya çalışıyor. İyi tarafları da var, sizin daha üst takım olduğunuzu kabullendirebilirseniz diğer takımlara avantaj size geçiyor. Şuanda senenin başında olduğumuz için kalkıp biz favoriyiz veya biz herkesi yeneriz gibi bir lükse sahip değiliz. Çalışıp doğru bir 11 bulup, maçları kazanacak 11'i yakalayıp her maçı kazanıp sezonun sonunda o hedefe ulaşmamız lazım diye düşünüyorum" diye konuştu.

İnşallah doğru işler yaparak daha rahat sonuçlara ulaşabiliriz

İsmail Ertekin, "Şuan itibari ile bakıldığında sayısal eksiğimiz de var, oraları tamamlamayı yaptığımızda tahmin ediyorum ki; bu sezon birde bir kadro kısıtlaması var, 25 kişilik kadroda 6 tane genç oyuncunun olması, 2 tanenin direk altyapıdan gelmesi o da bir handikap. Ama onları da bu tür iyi planlama ile kendi lehimize çevirmeye çalışıyoruz. İnşallah doğru işler yaparız ve doğru işler yapabilirsek de sonucuna daha rahat ulaşabiliyorsunuz" şeklinde konuştu.

Krediyi yitirmek istemiyorum

Taraftarlarında istek ve hedefleri ile birlikte şampiyonluk doğrultusunda şuana kadar doğru adımlar ile gittiklerini aktaran Ertekin, "Geçmişten kaynaklanan bir kredimiz vardı bu kredi ile bu takımın başına tekrar davet edildik. Bizde o kredimizi iyi kullanmamız gerekiyor. Eğer bu işin sonunda hedefe ulaşabilirsek, kredimizi doğru kullanmış olacağız diye düşünüyorum. Bu krediyi de yitirmek istemiyorum. Taraftarlar bize güveniyorlar, bu güveni boşa çıkartmamamız gerekiyor, onun içinde hem doğru transfer yapmamız ve bunun üzerine de iyi çalışarak hedefe ulaşmamız lazım. Ben buradan taraftarlarımıza şunu söyleyebilirim; hakikaten büyük bir camia, büyük bir taraftar grubu var ve onların istek ile doğrultuları şampiyonluk, biz de o istek ve doğrultularda hem transfer açısından hem de çalışma açısından şu ana kadar doğru gittiğimizi düşünüyorum. ve onları mutlu etmek bizim için en büyük olay diye düşünüyorum. Senenin sonunda inşallah hepimiz bu mutluluğu paylaşırız" ifadelerini kullandı. - SAKARYA

İsmail Ertekin, Sakaryaspor, Kartepe, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2020 15:02 - Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Teknik Direktör Ertekin, Sakaryaspor'da gelinen son noktayı açıkladı - Son Dakika Spor

YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Türkiye'de 7 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 57 kişi vefat etti, 1703 vaka tespit edildi RB Leipzig, Trabzonsporlu Alexander Sörloth için yaptığı teklifi yükseltti Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yüz yüze eğitim ve uzaktan eğitim birlikte gerçekleştirilecek Son Dakika: Koronavirüs önlemleri kapsamında artık toplu taşımada ayakta yolcu olmayacak Son Dakika: Reina katliamı davasında Abdulkadir Masharipov, 40 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 1368 yıl hapis cezası aldı Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Aatif Chahechouhe, Fatih Karagümrük'e transfer oldu Yeni Malatyaspor'dan ayrılan Gökhan Töre, Beşiktaş'a geri döndü Galatasaray, Fatih Terim'in onayıyla Kwadwo Asamoah için Inter ile görüşmelere başladı Su çıkarmak için açtırdığı çukur, kendisine mezar oldu Eski eşi tarafından özel görüntüleri paylaşılan Nida: Canıma kıymayı düşündüm Son Dakika: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: 2023'te Cumhurbaşkanı adayımız Recep Tayyip Erdoğan'dır Son Dakika: Araç sahiplerine müjde! Motorine büyük indirim geldi Son Dakika: Galatasaray, Etebo'nun kiralanması için görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi Kamp yaptıkları otele iki kadın getirip parti yapan Foden ve Greenwood, kadro dışı bırakıldı Güvenlik görevlisi, çalıştığı bankanın nakil aracından 4,5 milyon lirayı çalarak kayıplara karıştı
Galatasaray, milli futbolcu Okay Yokuşlu ile anlaşma sağladı Galatasaray, milli futbolcu Okay Yokuşlu ile anlaşma sağladı         
16:03
Müge Anlı, taklidini yaparak fenomen olan Tansu Dayan'ı canlı yayına davet etti! Verdiği hediyeler herkesi şaşırttı Müge Anlı, taklidini yaparak fenomen olan Tansu Dayan'ı canlı yayına davet etti! Verdiği hediyeler herkesi şaşırttı         
15:59
Koronavirüse yakalanan Alina Boz'dan ilk açıklama Koronavirüse yakalanan Alina Boz'dan ilk açıklama         
15:38
Yargıtay'dan düğün takılarıyla ilgili emsal karar: Artık erkekler de pay alabilecek Yargıtay'dan düğün takılarıyla ilgili emsal karar: Artık erkekler de pay alabilecek         
15:30
Özel halk otobüsçüleri, ücretsiz taşımanın sonlandırılmasını talep etti Özel halk otobüsçüleri, ücretsiz taşımanın sonlandırılmasını talep etti         
15:23
"Çocuklarım koronavirüse yakalandı" diyen Maxi Lopez'e Wanda Nara'dan yanıt: Test sonuçları negatif, hepimiz iyiyiz         
15:03
İngiltere'de koronavirüsün etkilerine dayanamayan 17 ünlü firma iflas bayrağını çekti İngiltere'de koronavirüsün etkilerine dayanamayan 17 ünlü firma iflas bayrağını çekti         
14:57
Beş ilde 9 kaymakam ve 4 vali yardımcısı görevden alındı Beş ilde 9 kaymakam ve 4 vali yardımcısı görevden alındı         
14:45
Hanife Gürdal'dan dikkat çeken espri: Kocamla vakit geçirmekten sıkıldım, benimle dışarı çıkın Hanife Gürdal'dan dikkat çeken espri: Kocamla vakit geçirmekten sıkıldım, benimle dışarı çıkın         
14:32
Çocuk yuvasında kavga eden ve intihara kalkışan kızlar, farklı yuvalara yerleştirildi Çocuk yuvasında kavga eden ve intihara kalkışan kızlar, farklı yuvalara yerleştirildi         
13:31
Küçük çocuk, traktör kazasında ölen babasının yanında saatlerce kurtarılmayı bekledi Küçük çocuk, traktör kazasında ölen babasının yanında saatlerce kurtarılmayı bekledi         
13:24
Ayrılık iddialarına cevap veren Cem Yılmaz, muhabirlere sert çıktı Ayrılık iddialarına cevap veren Cem Yılmaz, muhabirlere sert çıktı         
12:55
Demirtaş'ın Demirtaş'ın "Dışarıda olsam Başak ile Meral Hanımlara kahvaltıya giderdik" sözlerine Akşener'den yanıt         
12:17
Denizli'de yetiştirilen 1200 gram ağırlığındaki domatesleri görenler hayrete düştü Denizli'de yetiştirilen 1200 gram ağırlığındaki domatesleri görenler hayrete düştü         
12:12
Eşinin amcası cinsel organını gösterip tehdit etti! Genç kadının sosyal medyadaki isyanı büyük yankı uyandırdı Eşinin amcası cinsel organını gösterip tehdit etti! Genç kadının sosyal medyadaki isyanı büyük yankı uyandırdı         
11:58
Otomobilin çarpıp, başka bir otomobilin üzerinden geçtiği İngiliz turist öldü Otomobilin çarpıp, başka bir otomobilin üzerinden geçtiği İngiliz turist öldü         
11:47
Öğrenciler için makam aracını satan belediye başkanı, şimdi de ilçedeki işsizliği bitirmek için kolları sıvadı Öğrenciler için makam aracını satan belediye başkanı, şimdi de ilçedeki işsizliği bitirmek için kolları sıvadı         
11:20
Oyuncu Dağhan Külegeç, Güldür Güldür ekibine katıldı Oyuncu Dağhan Külegeç, Güldür Güldür ekibine katıldı         
11:18
Ayrılmak istediğini Fatih Terim'e söyleyen Adem Büyük, eski takımı Yeni Malatyaspor'la anlaştı Ayrılmak istediğini Fatih Terim'e söyleyen Adem Büyük, eski takımı Yeni Malatyaspor'la anlaştı         
11:08
Antep fıstığının kilosunun 60 TL'den 30 TL'ye düşmesi üreticiyi mağdur etti Antep fıstığının kilosunun 60 TL'den 30 TL'ye düşmesi üreticiyi mağdur etti         
11:07
Görenler gözlerine inanamıyor! 42 yıllık Anadol kamyonetin içini ceviz ağacıyla kapladı Görenler gözlerine inanamıyor! 42 yıllık Anadol kamyonetin içini ceviz ağacıyla kapladı         
11:06
Tourist Cell Turkey, Türkiye'ye gelen turistlerin hayatını kolaylaştıracak Tourist Cell Turkey, Türkiye'ye gelen turistlerin hayatını kolaylaştıracak         
11:06
Konyaspor U19 takımının kalecisi Mustafa Berzan Tekbaş hayatını kaybetti Konyaspor U19 takımının kalecisi Mustafa Berzan Tekbaş hayatını kaybetti         
11:01
Jordyn Huitema, Alphonso Davies ile ilişkisinin nasıl başladığını anlattı: Sorduğu soru yeterliydi Jordyn Huitema, Alphonso Davies ile ilişkisinin nasıl başladığını anlattı: Sorduğu soru yeterliydi         
10:47
Habersiz çekilen pencere fotoğrafı ile yerli gazoz firmasının reklam yüzü oldu Habersiz çekilen pencere fotoğrafı ile yerli gazoz firmasının reklam yüzü oldu         
10:41
Türk bankacılık devinde skandal olay! Müşterilerin kredi kayıt bilgilerini sattılar Türk bankacılık devinde skandal olay! Müşterilerin kredi kayıt bilgilerini sattılar         
10:33
Göz doktoru tarafından estetik operasyon yapılan şarkıcı Hacı Kalan'ın yüzü tanınmaz hale geldi Göz doktoru tarafından estetik operasyon yapılan şarkıcı Hacı Kalan'ın yüzü tanınmaz hale geldi         
09:36
Müridi olduğunu belirten bir kişi, istismardan tutuklanan sözde tarikat şeyhine sosyal medyada destek veriyor Müridi olduğunu belirten bir kişi, istismardan tutuklanan sözde tarikat şeyhine sosyal medyada destek veriyor         
09:19
Kazayı izleyen 2 vatandaş, yanlarına gelen polisin sorusuna cevap veremeyince 1800 TL ceza ödedi Kazayı izleyen 2 vatandaş, yanlarına gelen polisin sorusuna cevap veremeyince 1800 TL ceza ödedi         
08:17
Sihirli Annem dizisinin oyuncusu Gizem Güven, evlendi Sihirli Annem dizisinin oyuncusu Gizem Güven, evlendi         
07:50
Sinirlenip rastgele vurduğu top hakemin boğazına gelince Djokovic turnuvadan diskalifiye edildi Sinirlenip rastgele vurduğu top hakemin boğazına gelince Djokovic turnuvadan diskalifiye edildi         
23:37
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.09.2020 21:04:24. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Teknik Direktör Ertekin, Sakaryaspor'da gelinen son noktayı açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei