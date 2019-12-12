Teknik direktör Ertuğrul Sağlam'ın tercihi "Millilerden asker selamı" oldu - Son Dakika
Son Dakika Spor Teknik direktör Ertuğrul Sağlam'ın tercihi 'Millilerden asker selamı' oldu - Son Dakika Spor

Teknik direktör Ertuğrul Sağlam'ın tercihi "Millilerden asker selamı" oldu

6 saat önce

Yılport Samsunspor'un teknik direktörü Ertuğrul Sağlam, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Teknik direktör Ertuğrul Sağlam'ın tercihi

Yılport Samsun spor'un teknik direktörü Ertuğrul Sağlam, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Sağlam, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceledi.

Kırmızı-beyazlı teknik adam, haber kategorisinde Hakan Burak Altunöz'ün "Sarıkamış şehitleri anısına", yaşam kategorisinde İsa Terli'nin " İstanbul'un incisi" ve spor kategorisinde de Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" isimli fotoğrafına oy verdi.

Yarışmaya katılan fotoğrafların her birinin birbirinden güzel ve anlamlı olduğunu söyleyen Sağlam, 3 kategoride en iyi fotoğrafı seçmekte zorlandığını dile getirdi.

Anadolu Ajansı, Samsunspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 02:26 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Esenyurt'ta sahte kuyumcu, 'kar payı' vaadiyle milyonluk vurgun yaptı
Son dakika: Bir Emine Bulut vakası daha! 45 yaşındaki temizlik görevlisi kadın boğazı kesilerek öldürüldü Nijer'de askeri üsse saldırı: 73 ölü Yılmaz Vural: Fenerbahçe'de çalışma umutlarımı kaybetmiş değilim

Son Dakika Haberleri
20:52 Balkan Büyükler Boks Şampiyonası'nda 3 Türk sporcu çeyrek finalde - Son Dakika Spor
20:48 Milan, Merih Demiral'ın transferi için ısrarcı! - Son Dakika Spor
20:44 Aston Villa, Domagoj Vida için 10 milyon euroyu gözden çıkardı! - Son Dakika Spor
20:42 Fenerbahçe'de Demir Grup Sivasspor maçı hazırlıkları - Son Dakika Spor
20:38 SANKO okulları Kurtuluş Kupası'nda aldı şampiyon oldu - Son Dakika Spor
20:12 Yardımsever Mesut'tan bir örnek davranış daha! - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2019 20:54:18. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Teknik direktör Ertuğrul Sağlam'ın tercihi "Millilerden asker selamı" oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]