Teknik Direktör Fatih Terim'e hakaret eden spor yazarına dava - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Teknik Direktör Fatih Terim'e hakaret eden spor yazarına dava - Son Dakika

Teknik Direktör Fatih Terim'e hakaret eden spor yazarına dava

6 saat önce

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla hakaret ettiği iddia edilen spor yazarı Turgay Demir'e 2 yıl hapis istemiyle dava açıldı.

Teknik Direktör Fatih Terim'e hakaret eden spor yazarına dava, System.String[]

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla hakaret ettiği iddia edilen spor yazarı Turgay Demir'e 2 yıl hapis istemiyle dava açıldı.


Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e Twitter üzerinden hakaret ettiği iddia edilen spor yazarı Turgay Demir'e dava açıldı. Olaya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede şüpheli Turgay Demir'in 2 Mayıs 2019'da Fatih Terim'e yönelik hakaret içerikli paylaşımlarda bulunduğu, Terim'in de şikayetçi olduğu kaydedildi.


Şüpheli Turgay Demir'in iddianamede yer alan ifadesinde, cep telefonundaki 'Siri' adlı uygulamayı kullanarak tweet attığı ve programın söylediği sözleri yanlış anlayarak yazıp, ardından paylaştığını iddia etti. Şüpheli Demir, 'Bir teknik adam maçın hakemine maçtan sonra gidip biraz evvelki maçla ilgili tek kelime etmeyip' dediğini ancak uygulamanın 'p. bitmiş maçla' olarak yazdığını belirtti.


İddianamede, suçun uzlaştırmaya tabi olduğu gerekçesiyle dosyanın uzlaştırmaya gönderildiği ancak tarafların uzlaşamadığı belirtildi.


Şüpheli Turgay Demir'in 'Hakaret' suçundan 3 aydan 2 yıla kadar hapsi istendi. - İSTANBUL

Turgay Demir, Fatih Terim, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 02:26 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Fatih Terim, hakaret gerekçesiyle Turgay Demir'e dava açtı
Pompalı tüfekle bastığı birahanede kadın garsonu öldüren zanlı cezaevinde intihar etti İstanbul'da silahlı saldırganlar 250 bin euro'yu gasp etti Temizlik işçisi, bütün birikimini telefon dolandırıcılarına kaptırdı

Son Dakika Haberleri
20:42 Putin ile İtalya Başbakanı Conte Libya krizini ele aldı: Mesele barış yoluyla çözülmeli - Son Dakika Haber
20:42 Donizetti'nin nükteli komedisi 'Don Pasquale' Zürih'i hayran bırakıyor - Son Dakika Haber
20:40 İzmir'de okul müdürünün öldürülmesine ilişkin dava Şubat ayına ertelendi - Son Dakika Haber
20:36 Rusya Devlet Başkanı Putin, Buz Hokeyi Gece Ligi'nde takımını zafere taşıdı - Son Dakika Haber
20:29 Araçtan uzun namlulu kalaşnikof atan iki zanlı yakalandı - Son Dakika Haber
17:45 Trump: Türkiye İdlib'deki sivil ölümlerini durdurmak için çok çalışıyor - Son Dakika Haber
17:29 Öpücük hastalığı nedeniyle komaya girdi! Yaşam savaşı veriyor - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2019 20:47:57. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Teknik Direktör Fatih Terim'e hakaret eden spor yazarına dava - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]