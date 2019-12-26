Teknik Direktör Fatih Terim'e hakaret eden spor yazarına dava - Son Dakika
Son Dakika Güncel Teknik Direktör Fatih Terim'e hakaret eden spor yazarına dava - Son Dakika

Teknik Direktör Fatih Terim'e hakaret eden spor yazarına dava

7 saat önce

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla hakaret ettiği iddia edilen spor yazarı Turgay Demir'e 2 yıl hapis istemiyle dava açıldı.

Teknik Direktör Fatih Terim'e hakaret eden spor yazarına dava, System.String[]

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla hakaret ettiği iddia edilen spor yazarı Turgay Demir'e 2 yıl hapis istemiyle dava açıldı.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e Twitter üzerinden hakaret ettiği iddia edilen spor yazarı Turgay Demir'e dava açıldı. Olaya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede şüpheli Turgay Demir'in 2 Mayıs 2019'da Fatih Terim'e yönelik hakaret içerikli paylaşımlarda bulunduğu, Terim'in de şikayetçi olduğu kaydedildi.

Şüpheli Turgay Demir'in iddianamede yer alan ifadesinde, cep telefonundaki 'Siri' adlı uygulamayı kullanarak tweet attığı ve programın söylediği sözleri yanlış anlayarak yazıp, ardından paylaştığını iddia etti. Şüpheli Demir, 'Bir teknik adam maçın hakemine maçtan sonra gidip biraz evvelki maçla ilgili tek kelime etmeyip' dediğini ancak uygulamanın 'p. bitmiş maçla' olarak yazdığını belirtti.

İddianamede, suçun uzlaştırmaya tabi olduğu gerekçesiyle dosyanın uzlaştırmaya gönderildiği ancak tarafların uzlaşamadığı belirtildi.

Şüpheli Turgay Demir'in 'Hakaret' suçundan 3 aydan 2 yıla kadar hapsi istendi.

(İrem Demir/İHA)

Turgay Demir, Fatih Terim, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 02:30 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Fatih Terim, hakaret gerekçesiyle Turgay Demir'e dava açtı
Ordu Valiliğinden şiddetli yağış uyarısı! Metrekareye 70 kilogram yağış bekleniyor HAK-İŞ'ten asgari ücret açıklaması: Beklentileri karşılamaktan uzak Tartıştığı eşini av tüfeği ile öldürüp, intihar etti

Son Dakika Haberleri
21:31 VAN Sokakta aç kalan yavru köpeklere, belediye ekipleri sahip çıktı - Son Dakika
21:30 Hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika
21:30 Kocaeli'deki fuhuş operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
21:30 Libya'nın Ankara Büyükelçisi: "Libya'nın sahada hava savunma, özel eğitim ve uzmanlığa ihtiyacı var" - Son Dakika
21:25 Sağlık Çalışanları Kongresi ve İstanbul Sağlık Yöneticileri Derneği'nin tanıtım toplantısı yapıldı - Son Dakika
20:48 Ordu Valiliğinden şiddetli yağış uyarısı! Metrekareye 70 kilogram yağış bekleniyor - Son Dakika
19:52 HAK-İŞ'ten asgari ücret açıklaması: Beklentileri karşılamaktan uzak - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2019 21:36:23. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Teknik Direktör Fatih Terim'e hakaret eden spor yazarına dava - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]