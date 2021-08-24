Güvenç Kurtar, Galatasaray'ın yeni transferi Cicaldau'ya ödediği bonservis bedelini eleştirdi. Ünlü teknik direktör, yorumculuk yaptığı A Spor'da bu transfer hakkında dikkat çekici bir değerlendirmede bulundu.
Kurtar, "Çikıldau mu, çakıl mı ne! Klas bir oyuncudur ama sahada bulunduğu sürede hiç 6,5 milyon euroluk oyuncu izlenimini vermedi. Emre Akbaba, Emre Kılınç, Arda Turan, Feghouli'den fazlası nedir, ben göremedim" dedi.
Son Dakika › Spor › Teknik Direktör Güvenç Kurtar, yeni transfer Cicaldau'ya ödenen bonservisi hakkında konuştu: Emre Akbaba'dan ya da Arda'dan farkı ne? - Son Dakika Spor