Teknik Direktör Güvenç Kurtar, yeni transfer Cicaldau'ya ödenen bonservisi hakkında konuştu: Emre Akbaba'dan ya da Arda'dan farkı ne?

Alper Solak:

Boş yapma hoca. Nasıl hoca olmuşsun, takım yönetmişsin. Bu kadar mı boşluk var Türkiyede hoca konusunda. Oyuncu kalitesinden bu kadar mı anlamazsın. Baya boş yorum yapmış. Baya. Gayet iyi oyuncu. Biz beğeniyoruz. Yürüyen ölü Emre akbaba ile kıyaslamış, el freni Babel demiş, Survivor Arda demiş, farkı yokmuş. Bi git Allah aşkına. Yorum falan yapma. Futboldan anlamayan şu tarz adamlar yıllarca takım yönetti, sımdi de yorumculuk yapıyor. Valla yazık.