Teknik Direktör Hasan Şengün: "Tek yürek olmalıyız" - Son Dakika
Son Dakika Spor Teknik Direktör Hasan Şengün: 'Tek yürek olmalıyız' - Son Dakika Spor

Teknik Direktör Hasan Şengün: "Tek yürek olmalıyız"

6 saat önce

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Bölgesel Amatör Futbol Ligi (BAL) 7. Grup'ta mücadele eden Isparta 32 Spor'da, Teknik Direktör Hasan Şengün, ikinci yarı öncesinde açıklamalarda bulundu.

Teknik Direktör Hasan Şengün:

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Bölgesel Amatör Futbol Ligi (BAL) 7. Grup'ta mücadele eden Isparta 32 Spor'da, Teknik Direktör Hasan Şengün, ikinci yarı öncesinde açıklamalarda bulundu.


Teknik Direktör Şengün, ikinci etap kampının sonuna geldiklerini ve hafta sonunda İzmir temsilcisi Aliağaspor'la bir özel maç daha oynayacaklarını belirterek, "Yönetim ve bizim raporumuz doğrultusunda devre arasında Deniz Boztepe, Hakan Çorlak, Özcan Bozan, Furkan Yıldırım gibi oyuncularla yollarımızı ayırdık. Dış transferlerimiz sürüyor. 2-3 takviye daha yaparak transferi noktalayacağız. Başkanımızla birlikte transferleri de masaya yatırıp son kararı birlikte veriyoruz" dedi.


'Gün tek yürek olma günü'


Bu sezon hedefe ulaşmak için birlik ve beraberliğin içerisinde olmaları gerektiğini söyleyen Teknik Patron Şengün, "Takımıma güveniyorum. Teknik, heyet, başkanımız ve yönetimimiz transferde hata yapmamak için ince eleyip sıkı dokuyoruz. Bu sezon şampiyon olacağız. Ben ve ekibim buna yürekten inanıyorum. Gün tek yürek olma günü" diye konuştu. - ISPARTA

Türkiye Futbol Federasyonu, Hasan Şengün, Isparta, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 12:09 Kaynak: İHA
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