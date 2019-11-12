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Teknik Direktör Metin Diyadin ile yollarını ayıran MKE Ankaragücü, Mustafa Kaplan ile anlaştı.
7 saat önce
Teknik Direktör Metin Diyadin ile yollarını ayıran MKE Ankaragücü, Mustafa Kaplan ile anlaştı. Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 12:55 Kaynak: İHA
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