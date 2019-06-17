Son Dakika Haberleri: Teknik direktör Mustafa Denizli İran'a gitti
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Teknik direktör Mustafa Denizli İran'a gitti

1 saat önce

İran'ın Pers Körfez Pro Ligi ekiplerinden Traktör Sazi ile anlaşan teknik direktör Mustafa Denizli, görevine başlamak üzere bu ülkeye gitti.

Teknik direktör Mustafa Denizli İran'a gitti, System.String[]
İran'ın Pers Körfez Pro Ligi ekiplerinden Traktör Sazi ile anlaşan teknik direktör Mustafa Denizli, görevine başlamak üzere bu ülkeye gitti.
İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Gidiş Terminali'ne gelen Mustafa Denizli, bilet işlemlerini tamamladıktan sonra pasaport kontrolünden geçti.
İran merkezli hava yolu şirketi Ata Airlines'in uçağıyla Urmiye kentine hareket eden Denizli, uçuş öncesinde havalimanında gazetecilere yaptığı açıklamada, daha önce de görev yaptığı için İran'ın bildiği bir ülke olduğunu söyledi.
Çok sayıda arkadaşının bu ülkede olduğunu belirten Denizli, "Daha önce Tahran'daydım, şimdi Tebriz'de olacağım. Türklerin destek verdiği takımla birlikte olacağız. İnşallah beklentileri karşılarız. Gidince kısa bir çalışma yapacağız, kamp ve kadro ile ilgili. Aşağı yukarı 40 gün sonra da lig maçları başlıyor. Benim için önemli olan hem takımın başarılı olması hem de iki ülke arasındaki yakın ilişkilere katkıda bulunabilmek." diye konuştu.
Denizli, ülkedeki kurallar gereği sadece 3 yabancı futbolcu transferi hakkının bulunduğunu ve halihazırda 2 yabancının takımın kadrosunda yer aldığını hatırlatarak, 3'üncü yabancı hakkını bir Türk futbolcudan yana mı yoksa başka bir ülke oyuncusundan yana mı kullanacağına henüz karar vermediğini söyledi.
Traktör Sazi taraftarlarının bir hayli iddialı olduğunu vurgulayan Denizli, "Ortalaması 60-70 bir taraftar desteğiyle oynayan bir takıma sahibiz. Takıma çok sahip çıkan bir taraftar grubu var. Geçtiğimiz dönem birlikte çalışma teklifinde bulunmuşlardı ancak ben gidememiştim. Bu kez gidiyoruz." ifadelerini kullandı.
Denizli, Traktör Sazi ile 1 yıllığına anlaştığını belirtti.
Havalimanında Denizli'yi gören bazı yolcular teknik direktörle fotoğraf çekildi.
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 05:04 Kaynak: AA
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