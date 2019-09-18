Teknik Direktör Muzaffer Bilazer'den veda mesajı

BB Erzurumspor'da görevinden istifa eden Teknik Direktör Muzaffer Bilazer bir veda mesajı yayımladı.



BB Erzurumspor'un TFF. 1. Lig'in 4. hafta maçında deplasmanda Keçiörengücüne 1-0 yenildiği maçın ardından görevinden istifa eden Teknik Direktör Bilazer, Erzurum ekibi taraftarına veda etti. Bilazer yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:



"Hayatımın en mutlu dönemini geçirdiğim, şampiyonluk yaşadığım Erzurumsporumuza teknik anlamda da yardımcı olmak ve bu büyük camianın değerlerine uygun, birlikte yeni başarılar elde etmek ve geliştirmek amacıyla yola çıktık. Küme düşen bir takımı psikolojik olarak yeniden toparlamak ve hedefe kilitleme yolunda ilk dönemde bazı sıkıntılar yaşayabileceğimizi zaten tahmin ediyorduk. Hem giden önemli isimlerin yerine alınan 20 transferle beraber bir aile ortamı oluşturmak ve hem de bu süreci en az kayıpla atlatmayı planladık. Kurulan yeni takımın beraber oynama sürecini aştığı noktada başarılı olacağından hiçbir zaman şüphe duymadık, aynı düşünceyi bugün de yürekten taşıyoruz. Ancak transfer sezonu kapanana dek bu konuda önemli sorunlar yaşadık. Ardından son maçta olduğu gibi- bazı oyuncuların maçtan bir gün önce şehre gelmesi, bazılarının ailevi nedenlerle antrenmanlara katılmaması, bazılarının da sakatlıkları gibi etkenlerden dolayı kadro seçimlerimizi, şartlara ve futbolcunun durumuna göre yapmak durumunda kaldık. Sonuçta, üzülmesini en son isteyeceğim, kendimi her zaman onlardan biri olarak gördüğüm, en yüksek aidiyet duygusuyla sevdiğim bu kulüpten ayrılmanın, kan değişikliğinin fayda getireceği umuduyla gerekli olduğuna karar verdim. Birlikte düşünen, birlikte hareket eden bir takım olma yolunda önemli yol aldığımızı gözlemlediğim, biraz daha sabırla birlikte sorunları başarıyla çözeceğimize inandığım bir dönemde ayrılmış olmanın burukluğunu yaşıyorum. Ancak gönlüm her zaman, 20 yılı aşkın beni bağrına basan bu şehirde olacak. Yine bu güzide takımının parçası olmaktan gurur duyacağım, başarılarıyla mutlu olacağım. Bu süreçte desteğini esirgemeyen başta Başkanımız Hüseyin Üneş ve yönetim kurulu olmak üzere, kulüp çalışanları, beni bağrına basan taraftarlarımıza ve mavi-beyazlı renklere gönül veren herkese teşekkür ederim." - ERZURUM