Türk futbol tarihinin en önemli stoperleri arasında yer alan ve daha sonra teknik direktörlük kariyerine başlayan Ogün Temizkanoğlu, "En azından spor yapamıyorsanız bile hızlı yürümeye çalışın, spor demek sağlıklı bir vücut demek" diyerek vatandaşlara öneride bulundu.



Teknik Direktör Ogün Temizkanoğlu, Elazığ İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge Birimi Koordinatörü Murat Yıldız'ın yaptığı sosyal medya canlı yayına katıldı. Temizkanoğlu, futbolculuk ve teknik direktörlük kariyerine dair açıklamalarda bulundu.



Elazığ'ın kendisi için çok değerli olduğuna değinen Ogün Temizkanoğlu, "Elazığ'a ben hep ikinci vatanım diyorum. Neden Elazığ? Teknik direktörlük kariyerime burada başladım. Elazığ her zaman benim için özel olarak kalacak. Ne mutlu bana ki o kulüpte çalıştım. Gönül isterdi ki şampiyon olalım, lige çıkalım ama olmadı. Herkese selamımı gönderiyorum. Benim çok güzel 1.5 yılım geçti" dedi.



Futbola rahmetli babası sayesinde başladığını anımsatan Temizkanoğlu, "Ağabeylerim futbol oynuyordu. Almanya'da futbola başladım. Altyapıyı aldıktan sonra kendinizi geliştirmenize kalıyor iş. Okula başladığım gün, futbol akademisine de başladım. Kafamda sadece futbol vardı benim. Hedefiniz vardır muhakkak ama o hedefe ulaşmak için de kendinizi geliştirmeniz lazım. Sadece futbolculuk olarak da değil, karakterde de gelişmeli" ifadelerini kullandı.



Sporu gençlere küçük yaştan itibaren tavsiye ettiklerini aktaran Ogün Temizkanoğlu, "En azından spor yapamıyorsanız bile hızlı yürümeye çalışın. Spor demek sağlıklı bir vücut demek" diyerek sözlerini tamamladı. - ELAZIĞ