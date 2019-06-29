Teknik direktör olma hayali dostluk maçında gerçekleşti

Köyünde "teknik direktör" diye çağrılan ve tek hayali köy takımının başında maça çıkmak olan Uşaklı zihinsel engelli Cafer Aslan'ın hayali dostluk maçıyla gerçek oldu.

SONER KILINÇ - Köyünde "teknik direktör" diye çağrılan ve tek hayali köy takımının başında maça çıkmak olan Uşaklı zihinsel engelli Cafer Aslan'ın hayali dostluk maçıyla gerçek oldu.

Sivaslı ilçesi Yayalar köyünde 75 yaşındaki annesi Zehra Aslan ile yaşayan futbol sevdalısı zihinsel engelli Cafer Aslan (34), Uşak 1. Amatör Lig takımı Yayalarspor'u, tüm maçlarını takip ederek destekledi.

İzlediği maçlarda oyuncuları yönlendirmesi nedeniyle köyde "teknik direktör" lakabıyla çağrılan Aslan'ın bir gün teknik direktör olarak sahaya çıkma hayalini köy sakinleri gerçeğe dönüştürdü.

Amatör lig takımlarından Selçiklerspor ile yapılan dostluk maçına Yayalarspor'un başında çıkan Aslan, verdiği taktiklerle takımının 3-1 galip gelmesini sağladı.

Maç sonrası futbolcuların omuzlara alarak sevinç gösterisinde bulunduğu Aslan'a şampiyonluk kupası da verildi.

AA muhabirine yaptığı açıklamada, mutluluğunu dile getiren Aslan, futbolu çok sevdiğini belirterek, "Futbol benim hayat tarzım, oyuncularım bugün iyi mücadele etti ve maçı kazandı, süper lige çıkacağımıza inanıyorum, buradan tek rakibim Fatih Terim'e meydan okuyorum. Fatih Terim ile istediği yerde mücadele etmeye hazırım." dedi.

Beşiktaş'ı yöneterek Fatih Terim'e rakip olmak istiyor

Uşak'ta esnaflık yapan Hasan Çakır, Cafer Aslan'ın, herkesle diyalog kuran, seven ve sevilen biri olduğunu kaydederek, Beşiktaş taraftarı Aslan'ın, köy takımının tüm maçlarını ve antrenmanlarını takip ettiğini de söyledi.

Maçlarda kendisini teknik direktör sanan Aslan'ın takıma ve teknik ekibe talimatlar verdiğini anlatan Çakır, "Biz de onun onlarca yıl süren bu hayalini gerçekleştirmek istedik. Bir dostluk maçı düzenledik ve Yayalarspor'un başında Cafer kardeşimiz teknik direktör olarak maça çıktı. Her şey güzel oldu, maçı Cafer kardeşimizin takımı 3-1 kazandı. Maç boyunca Cafer kardeşimiz çok güzel anlar yaşadı." diye konuştu.

Aslan'ın, kendi dünyasında sadece Fatih Terim'i kendisine rakip olarak gördüğünü belirten Çakır, "Fatih hocam Cafer'in bu futbol aşkını görse eminim o da çok mutlu olur. Umarım bir gün biz Fatih hocayla Cafer'i yan yana getirebilir, bir organizasyonda Beşiktaş ve Galatasaray'ın başında sembolik olarak mücadele etmelerini sağlayabiliriz" ifadesini kullandı.

Uşak 1. Amatör Lig'de 22 yıldır kesintisiz mücadele eden Yayalarspor'un antrenörü Mustafa Atalay ise Aslan'ın, takımının başında başarılı bir performans sergilediğini ve onun hayalini gerçekleştirmenin tüm köyü mutlu ettiğini dile getirdi.

Doğuştan zihinsel engelli olan oğlunun, küçük yaşlardan itibaren futbol aşkının sürdüğünü söyleyen anne Zehra Aslan ise oğlunun, televizyonda tüm takımların maçlarını izlediğini kaydetti.

Köydeki arkadaşlarının, oğluna "teknik direktör" lakabıyla hitap ettiğini anımsatan Aslan, "Oğlum çok iyi niyetli, herkesle hoş vakit geçiren özel bir insandır. Onun mutlu olması için elimden geleni yapıyorum" dedi.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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