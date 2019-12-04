Teknik direktör Osman Özköylü:

Özköylü, kulübün Karaçayır Mahallesi'ndeki tesislerinde düzenlediği basın toplantısında, takımın son gidişatı hakkında değerlendirmelerde bulundu.



Ekol Göz Menemenspor maçında verdikleri mücadelenin karşılığını alamamaktan dolayı üzgün olduklarını dile getiren Özköylü, "Maalesef çok farklı kazanabileceğimiz bir maçta bireysel ve çok ufak hatalar yüzünden puan kaybettik." dedi.



Özköylü, son 6 hafta sadece 1 gol yiyen ve 4 karşılaşmasını kazanan bu takım karşısında verdikleri iyi mücadeleden ötürü de mutlu olduğunu ifade etti.



Göreve geldikten sonra Boluspor'da iyi yönlü bir değişim olduğunun altını çizen Özköylü, "Ligde hem oynadığı oyun hem de aldığı sonuçlarla herkesi mutlu edecek, gıpta edilecek Boluspor takımı ortaya çıkmaya başladı. Bundan dolayı sevinçliyim." şeklinde konuştu.



Özköylü, TFF 1. Lig'in 14. haftasında 7 Aralık Cumartesi günü deplasmanda lider Hatayspor ile karşılaşacaklarını anımsatarak, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Bizim için hangi takımla oynadığımız, isminin ne olduğu önemli değil. Bizim bir oyun felsefemiz var. Bunu her şartta ortaya koymaya çalışıyoruz. Hatay maçında da iyi bir takımla oynayacağımızı biliyoruz. Ama hiç kimse yenilmeyecek diye bir kural yoktur. Biz doğru futbol oynayıp, doğru mücadele edeceğiz. İnşallah daha önce yaptığımız hataları tekrarlamadan Hatay'dan 3 puanla dönmeye çalışacağız."



