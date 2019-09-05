Teknik direktör Rıza Çalımbay: "Final niteliğinde maçlar oynayacağız"- SİVAS

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, ligde final niteliğinde maçlar oynayacaklarını söyledi.

Çalımbay, kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman öncesinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ligde geride kalan ve 1-1 berabere biten Gazişehir Gaziantep maçının üzerine çıkmak için gerekli çalışmaları yaptıklarını belirtti.

A Milli Takım maçı dolayısıyla lige verilen arayı çok önemsediklerini ve en iyi şekilde değerlendirdiklerini ifade eden Çalımbay, "Hem yeni gelen hem de hazır olmayan arkadaşlarımız var. Onlar için bu ara çok önemli. Yarın bütün takım olarak bir araya geleceğiz. Her şeyden önce geçen 3 haftayı değerlendirmemiz gerekiyor. Özellikle son oynadığımız 2 maç bizim için çok önemliydi. Bu maçlar istediğimiz gibi bitmedi, daha iyi bitirebilirdik. Yaptığımız bazı hatalar var, iyi yaptığımız şeyler de var. Hepsini gözden geçireceğiz. Kendi aramızda konuşacağız." dedi.

Hafta sonu TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor ile hazırlık maçı yapacaklarını da aktaran Çalımbay, şunları kaydetti:

"Adana Demirspor ile hazırlık maçı aldık. Onda da oynamayan ve hazır olmayan arkadaşların hepsini oynatacağız. Ligde oynayacağımız Medipol Başakşehir, Trabzonspor ve Alanyaspor maçları bizim için final niteliğinde maçlar. Bu maçlara yüzde 100 hazır olmamız gerekiyor. Özellikle Gazişehir Gaziantep maçının ikinci yarısında oynadığımız oyunun üzerine çıkmamız gerekiyor. Onun için gerekli her türlü çalışmayı yapacağız."

Sakat futbolcuların durumu

Çalımbay, A Milli Takımın 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde 7 Eylül'de İstanbul'da Andorra ve 10 Eylül'de deplasmanda Moldova ile oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosuna çağrılan futbolcuları Emre Kılınç'ın, görev alması durumunda en iyi şekilde mücadele edeceğini söyledi.

Kırmızı-beyazlı ekipte, sakatlıkları bulunan sporcuların durumu hakkında da bilgi veren Çalımbay, Marcelo Goiano'nun gelecek hafta çalışmalara başlayacağını belirterek, futbolcunun Medipol Başakşehir maçında görev almasını beklediğini dile getirdi.

Çalımbay, ayrıca Hugo Vieira ve Fernando Andrade'nin de A Milli Takım maçı dolayısıyla lige verilen arada daha iyi seviyeye geleceğini belirterek, "Fernando tam olarak hazır değil. İnşallah bu 10 gün içinde onu da iyi bir duruma getireceğiz." diye konuştu.

Antrenman

Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleşen idman, koşuyla başladı. Antrenman, açma ve germe hareketlerinin ardından top kapma ve pas çalışmasıyla devam etti.