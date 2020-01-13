Teknik Direktör Robert Prosinecki'ye Kayseri'de coşkulu karşılama - Son Dakika
Son Dakika Spor Teknik Direktör Robert Prosinecki'ye Kayseri'de coşkulu karşılama - Son Dakika Spor

Teknik Direktör Robert Prosinecki'ye Kayseri'de coşkulu karşılama

22 dakika önce

Hes Kablo Kayserispor'un yeni teknik direktörü Robert Prosinecki, Kayseri'de taraftarlarca meşaleyle karşılandı.

Hes Kablo Kayserispor'un yeni teknik direktörü Robert Prosinecki, Kayseri'de taraftarlarca meşaleyle karşılandı.

Antalya kampının ardından Kayseri'ye gelen Prosinecki'yi karşılamak için çok sayıda sarı-kırmızılı taraftar, kent girişinde toplandı.

Meşale yakıp tezahüratta bulunan taraftarlar, Prosinecki'ye sevgi gösterisinde bulundu.

Prosinecki, kendisini karşılamaya gelen taraftarlarla sohbet edip, fotoğraf çektirdi.

Ayrıca, Kayserispor taraftarı 51 yaşına giren Robert Prosinecki'nin yeni yaşını pasta keserek kutladı.

Teknik Direktör Robert Prosinecki'ye Kayseri'de coşkulu karşılama

Robert Prosinecki, Kayserispor, Kayseri, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 12:14 Kaynak: AA
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