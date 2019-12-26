Teknik Direktör Şengün: "Isparta 32 Spor'un hedefi her zaman şampiyonluktur" - Son Dakika
Son Dakika Spor Teknik Direktör Şengün: 'Isparta 32 Spor'un hedefi her zaman şampiyonluktur' - Son Dakika Spor

Teknik Direktör Şengün: "Isparta 32 Spor'un hedefi her zaman şampiyonluktur"

6 saat önce

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) 7.Grup'ta mücadele eden Isparta 32 Spor Teknik Direktörü Hasan Şengün, gidişatla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Teknik Direktör Şengün:

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) 7.Grup'ta mücadele eden Isparta 32 Spor Teknik Direktörü Hasan Şengün, gidişatla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.


Şengün'ün göreve gelmesiyle beraber pembe - yeşilliler, son 7 karşılaşmada 19 puan toplayarak liderle arasındaki puan farkını 2'ye indirdi.


Isparta 32 Spor Teknik Direktörü Şengün, ikinci yarıya güzel bir şekilde hazırlandıklarını belirterek transfer müjdesi de verdi.


Takımın durumu hakkında açıklamalarda bulunan Teknik Patron Şengün, "Biz eksiklerimizin farkında olduk. Yönetim Kurulumuz ile kararlaştırıp bu ara dönemde transfer konusu için görüştük. 4-5 oyuncu ile ilgili çalışmalara başladık. En önemli 3 oyuncu olan Nurettin, İsa ve Güven'i aldık. Kaleci ve orta saha düşüncemiz var. Zaman içerisinde takımımızı oturtacağız" dedi.


Ligin 2.yarı hazırlık kampına Antalya'da devam edeceklerini söyleyen Şengün, ilk 5 haftanın çok önemli olduğunu ondan sonra her şeyin belli olacağını bildirdi.


Var olan kadronun daha iyi bir kadro ile güçlendirileceğinin haberini veren Şengün, taraftarlara teşekkür ederek desteklerinin devamını istedi. - ISPARTA

Isparta, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 03:23 Kaynak: İHA
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