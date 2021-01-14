Teknik direktör Sumudica'dan Gaziantep FK'ye gözyaşlarıyla veda Açıklaması - Son Dakika

Teknik direktör Sumudica'dan Gaziantep FK'ye gözyaşlarıyla veda Açıklaması

14.01.2021 19:17
Teknik direktör Sumudica'dan Gaziantep FK'ye gözyaşlarıyla veda Açıklaması, System.String[]

Gaziantep Futbol Kulübü ile yollarını ayıran teknik direktör Marius Sumudica, gözyaşları arasında şehre veda edip yaşadıkları nedeniyle pişmanlığını dile getirdi.

Gaziantep Futbol Kulübü ile yollarını ayıran teknik direktör Marius Sumudica, gözyaşları arasında şehre veda edip yaşadıkları nedeniyle pişmanlığını dile getirdi.

Rumen teknik adam, bir otelde düzenlediği basın toplantısında, evine dönmeden önce herkesin bilmesini istediği bazı hikayeleri paylaşmak istediğini söyledi.

Görevde bulunduğu 1,5 sene boyunca Gaziantep'te güzel anılar biriktirdiğini anlatan Sumudica, kırmızı-siyahlı ekipte yaşadığı başarının hiçbir zaman kendisine ait olmadığını, bunu yönetim, kent, futbolcu ve ekibiyle elde ettiğini vurguladı.

Sumudica, söylediklerinden dolayı pişman olduğunu belirterek, "İlk önce maçtan sonra yaptığım tahlisiz şakayla ilgili konuşmak istiyorum. Bu talihsiz şaka çok büyütüldü. Kimi kırdıysam, üzdüysem, tüm Gaziantep'ten ve Türkiye'den özür dilerim. Kimseyi incitmek istemezdim. Buraya gelirken takımı, eski başkanımız Adil Konukoğlu ile beraber kurduk ve Büyükekşi ile devam ettik. Bu takıma sayısız katkıları olan belediye başkanımız ve valimize de teşekkür ediyorum. İnanıyorum ki, ben görevime devam etseydim, Avrupa için mücadele etmeye devam edecektik." diye konuştu,

Marius Sumudica, Gaziantep'te yaşadığı güzel şeyleri artık bu şehirde yaşama imkanının olmadığı için üzüntüsünü dile getirerek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Burada maç oynarken rakip takımlar 1 puanla ayrıldıklarında çok mutlu oluyor ve bayram havası yaşıyordu. Bu da bizim şehrimizin, yönetimimizin, takımımızın ne kadar büyük olduğunu gösteriyordu. Gaziantep FK'nin ne kadar güçlü bir takım olduğunu hepimiz gördük. Bu sadece benim başarım değil. İçim biraz buruk. Halen kalktığımda arabaya binip, kulüp tesislerine gitmeyi istiyorum. Bu benim alışkanlığım olmuş. Bunu halen hayal ediyorum. Bunun için çok üzgünüm. Bir hata yaptım, kimseye hakaret etmedim. İncittiysem özür dilerim. Olmamasını isterdim ama bir anlık hatayla oldu. Şimdi yollarımızı ayırdık. Yemek yaparken bile tek malzemeyle yemek olmaz. Gaziantep'teki başarımız da öyle. Sumudica tek başına bunu başaramazdı. Ama benim de bu başarıda elbette ki bir performansım var."

"Ben artık bir Türk gibi güçlü değilim"

Konuşması sırasında duygusal anlar yaşayan 49 yaşındaki teknik adam şöyle devam etti:

"Şu an evimin neresi olduğunu bilmiyorum. Romanya mı, Gaziantep mi? Evime dönecek gücü bekliyorum ama dönemiyorum, gidemiyorum. Burada yaptığım her şeyi kalbim ve yüreğimle yaşadım. Ben burada şehirde kalıyordum ve mutluydum çünkü burayı evim gibi hissediyordum. Geçen haftalarda Türk pasaportuna başvuruldu. Ama şimdi her şey değişti. Bu sorun olmayabilir. Biz hep beraber boş bardağı takım olarak doldurduk ama yaptığım bir hatadan dolayı bardağı devirdik. Bunu kabul edemiyorum. Kulüp çalışanları ve futbolcularımın büyük çoğunluğu mesaj attılar, onlara başarılar diliyorum. Ben artık bir Türk gibi güçlü değilim, çünkü şu an gözyaşı döküyorum. Bunlar 18 aylık çalışmanın gözyaşları."

Takıma katkı sağlayan herkese teşekkür eden Sumudica, "Görevimi tamamladım ama içimde burukluk var. Çünkü Alanyaspor, Beşiktaş, Fenerbahçe gibi takımlara karşı büyük galibiyetler elde ettik ama taraftarla kutlayamadık. Bu ailenin parçası olan her üyeye mesajım var; Hepinizi çok seviyorum. Hepsi benim bundan sonra yüreğimde yaşayacak." değerlendirmesinde bulundu.

Sumudica, sözlerini Türkçe "Güle güle Gaziantep" diyerek tamamladı.

Gaziantep, Türkiye, Futbol, Türk, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Teknik direktör Sumudica'dan Gaziantep FK'ye gözyaşlarıyla veda Açıklaması - Son Dakika Spor


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