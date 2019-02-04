Son Dakika Haberleri: Teknik Direktör Turgut Uçar'ın Cenazesi Toprağa Verildi

Teknik Direktör Turgut Uçar'ın Cenazesi Toprağa Verildi

10 dakika önce

Altay'ın efsane isimlerinden teknik direktör Turgut Uçar'ın cenazesi toprağa verildi.

Teknik Direktör Turgut Uçar'ın Cenazesi Toprağa Verildi, System.String[]
Altay'ın efsane isimlerinden teknik direktör Turgut Uçar'ın cenazesi toprağa verildi.

Bir süredir hastanede tedavi altında olan ve dün hayatını kaybeden 55 yaşındaki Turgut Uçar için Beşikçioğlu Camisi'nde ikindi namazının ardından cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına Uçar'ın eşi Umay, çocukları Ege ve Derin, Uçar'ın yakınları, TFF Futbol Gelişim Direktörü ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu Tolunay Kafkas'ın yanı sıra futbol dünyasından bir çok isim katıldı.

Tabutunun üzerine Altay forması ile Karşıyaka ve Trabzonspor bayrakları konulan Turgut Uçar'ın cenazesi Örnekköy Mezarlığında toprağa verildi.

Teknik direktörlük kariyerinde Altay, Adanaspor, Akhisarspor, Uşakspor, Yozgatspor, Karşıyaka, Kardemir Karabükspor, Körfez İskenderunspor, Tokatspor, Bandırmaspor takımlarını çalıştıran Turgut Uçar futbolculuğunda da Altay, Trabzonspor, Gaziantepspor, Karşıyaka, Balıkesirspor ve son olarak TKİ Soma Linyitspor'da forma giymişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 06:13 Kaynak: AA

Karşıyaka, Altay, Turgut Uçar, Spor
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