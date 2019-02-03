Teknik Direktör Turgut Uçar Vefat Etti
1 saat önce
Altay'ın efsane isimlerinden teknik direktör Turgut Uçar hayatını kaybetti.
Altay
'ın efsane isimlerinden teknik direktör Turgut Uçar
hayatını kaybetti.
Bir süredir hastanede tedavi altında olan 10 Mart 1964 doğumlu Turgut Uçar, hastanede vefat etti.
Teknik direktörlük kariyerinde Altay, Adanaspor
, Akhisarspor, Uşakspor
, Yozgatspor
, Karşıyaka
, Kardemir Karabükspor
, Körfez
İskenderunspor, Tokatspor, Bandırmaspor takımlarını çalıştıran Turgut Uçar futbolculuğunda da Altay, Trabzonspor
, Gaziantepspor
, Karşıyaka, Balıkesirspor
ve son olarak TKİ Soma Linyitspor
'da forma giymişti.
Turgut Uçar için Altay, Altınordu
ve Karşıyaka kulüpleri başsağlığı mesajı yayımladı.
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 10:34 Kaynak: AA
Adana Demirspor, Yılmaz Vural'la Yollarını Ayırdı
Beşiktaş, Antalyaspor'u Farkla Boğdu: 6-2
Medipol Başakşehir, Akhisarspor'u 3-0 Yendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Osman Çakmak'a Taziye Telefonu