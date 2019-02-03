Son Dakika Haberleri: Teknik Direktör Turgut Uçar Vefat Etti

Teknik Direktör Turgut Uçar Vefat Etti

1 saat önce

Altay'ın efsane isimlerinden teknik direktör Turgut Uçar hayatını kaybetti.

Teknik Direktör Turgut Uçar Vefat Etti, System.String[]
Altay'ın efsane isimlerinden teknik direktör Turgut Uçar hayatını kaybetti.

Bir süredir hastanede tedavi altında olan 10 Mart 1964 doğumlu Turgut Uçar, hastanede vefat etti.

Teknik direktörlük kariyerinde Altay, Adanaspor, Akhisarspor, Uşakspor, Yozgatspor, Karşıyaka, Kardemir Karabükspor, Körfez İskenderunspor, Tokatspor, Bandırmaspor takımlarını çalıştıran Turgut Uçar futbolculuğunda da Altay, Trabzonspor, Gaziantepspor, Karşıyaka, Balıkesirspor ve son olarak TKİ Soma Linyitspor'da forma giymişti.

Turgut Uçar için Altay, Altınordu ve Karşıyaka kulüpleri başsağlığı mesajı yayımladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 10:34 Kaynak: AA

Karşıyaka, Altay, Turgut Uçar, Spor
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