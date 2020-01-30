Teknik direktör ve futbolculardan lösemili taraftara ilaç gibi ziyaret - Son Dakika
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Teknik direktör ve futbolculardan lösemili taraftara ilaç gibi ziyaret

6 saat önce

BÜYÜKŞEHİR Belediyespor Teknik Direktörü Erkan Sözeri, futbolcular Hasan Hatipoğlu, Mücahit Albayrak ve Mahamadou Ba ile birlikte, lösemi hastası Suat Karaköse'yi evinde ziyaret etti.

Teknik direktör ve futbolculardan lösemili taraftara ilaç gibi ziyaret, System.String[]

BÜYÜKŞEHİR Belediyespor Teknik Direktörü Erkan Sözeri, futbolcular Hasan Hatipoğlu, Mücahit Albayrak ve Mahamadou Ba ile birlikte, lösemi hastası Suat Karaköse'yi evinde ziyaret etti. Sözeri, sezon sonu şampiyon olmaları halinde bunu, Suat Karaköse'ye armağan edeceklerini söyledi.

Fanatik bir Erzurumspor taraftarı olan Suat Karaköse, geçen yıl yakalandığı lösemi hastalığı nedeniyle tedavi görmeye başladı. Hastane ve zaman zaman da evinde devam eden tedavisi nedeniyle maçlara gidemeyen Suat Karaköse'ye Büyükşehir Belediye Erzurumspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri, futbolcular Hasan Hatipoğlu, Mücahit Albayrak ve Mahamadou Ba, bir grup taraftarla birlikte geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Merkez Palandöken İlçesi Yıldızkent semtinde yaşayan Suat Karaköse'nin evine giden Sözeri ve futbolcular, bir süre onunla sohbet etti. Üzerinde Mahamadou Ba'nın ismi bulunan 25 numaralı formayı hediye eden teknik direktör Erkan Sözeri, "Suat kardeşimizin hastalığı sebebiyle sağlığında etkilenme var. Onu da çok çabuk atlatacak, dualarımızla. Biz de onu ziyaret etmeye geldik. Onun sağlığının iyileşmesinde, azıcık bu çorbada tuzumuz olursa çok mutlu olacağız. Bu ziyareti taraftarlarımız organize etti. Çok teşekkür ediyorum. Suat kardeşimize acil şifa diliyoruz. Şunun sözünü veriyorum, şampiyon olup bunu da Suat kardeşimize armağan etmek istiyoruz" diye konuştu.

Suat Karaköse'yi kısa sürede tribünde görmek istediklerini belirten Mücahit Albayrak, "Defansta sol kanatta oynuyorum, golcü değilim ama eğer gol atarsam Suat ağabeye armağan ederim. Sezon sonunda şampiyon olursak beraber kutlayacağız" dedi.

Hasan Hatipoğlu ise Suat Karaköse'ye destek vermeye geldiklerini ifade ederek, kısa sürede sağlığına kavuşması temennisinde bulundu.

İLK TOKALAŞTIKLARIM HOCA VE FUTBOLCULAR OLDU

Yaklaşık 4 ay hastanede yattığını belirten 2 çocuk babası Suat Karaköse, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Hastalığı nedeniyle doktorların tokalaşmasına izin vermediklerini anlatan Karaköse, ilk tokalaştıklarının teknik direktör ve futbolcular olduğunu söyledi. Hastanede yattığı sırada odasının camından Kazım Karabekir Stadyumu'nu izlediğini kaydeden Karaköse, tribünleri ve davulun sesini özlediğini kaydetti. Takıma olan inancını dile getiren Karaköse, şunları söyledi:

"Takımdan bu sene çok ümitliyim. Şampiyonluğu inşallah beraber kutlayacağız. Hastanede tedavi sürecimin tamamlanmasına bir ay kaldı. İnşallah şampiyon olacağız, ben de inşallah sağlığıma kavuşurum. Bu ziyaret beni daha da motive etti. Bu hızla bir aylık tedavi sürecim 15 güne düşer."

Ziyaret sonunda Teknik Direktör Erkan Sözeri, Suat Karaköse'nin çocukları, yeğenleri ve taraftarlarla fotoğraf çektirdi.


Hasan Hatıpoglu, Karaköse, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 08:44 Kaynak: DHA
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