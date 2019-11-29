Son Dakika Haberleri: Teknik direktör ve futbolcularını demir sopalarla dövdüler
Son Dakika Spor Teknik direktör ve futbolcularını demir sopalarla dövdüler - Son Dakika Spor

Teknik direktör ve futbolcularını demir sopalarla dövdüler

7 saat önce

TFF 3. Lig'de mücadele eden Medical Park Batman Petrolspor'un teknik direktörü Tarık Yurttaş ve 2 futbolcusu gece yarısı saldırıya uğradı.

Teknik direktör ve futbolcularını demir sopalarla dövdüler, System.String[]

TFF 3. Lig'de mücadele eden Medical Park Batman Petrolspor'un teknik direktörü Tarık Yurttaş ve 2 futbolcusu gece yarısı saldırıya uğradı. Tesislere gelen kimlikleri henüz belirlenemeyen kişiler tarafından darp edildi.


Kulübün Site Mahallesi'ndeki tesislerine gelen kimliği belirlenemeyen 12 kişi ile kulüp yetkilileri arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine teknik direktör Tarık Yurttaş ile iki futbolcu saldırganlar tarafından demir çubuk ve sopalarla darp edildi. Saldırganlar kaçarken yaralanan yurttaş ve futbolcular olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibince hastaneye kaldırıldı. 52 yaşındaki teknik direktör Yurttaş'ın burnu ile kaburgasında kırıklar olduğu belirlendi.


Emniyet güçleri saldırının ardından 4 kişi gözaltına aldı. Diğer saldırganların yakalanması için çalışmalar sürüyor.



SON 24 SAATTE YAŞANANLAR


Content Video - Spor dünyasında son 24 saatte neler yaşandı?


Türkiye Futbol Federasyonu, Batman Petrolspor, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 01:41 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Elazığ Belediyespor Kur'an kursunu ziyaret etti
Erkan Zengin, Adana Demirspor'da Fatih Terim, Lemina'nın bonservisinin alınmasını istedi Kolarov'dan Fenebahçe yanıtı: Yorum yok

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.11.2019 20:52:28. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Teknik direktör ve futbolcularını demir sopalarla dövdüler
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]