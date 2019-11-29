Teknik direktör ve futbolcularını demir sopalarla dövdüler

TFF 3. Lig'de mücadele eden Medical Park Batman Petrolspor'un teknik direktörü Tarık Yurttaş ve 2 futbolcusu gece yarısı saldırıya uğradı. Tesislere gelen kimlikleri henüz belirlenemeyen kişiler tarafından darp edildi.



Kulübün Site Mahallesi'ndeki tesislerine gelen kimliği belirlenemeyen 12 kişi ile kulüp yetkilileri arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine teknik direktör Tarık Yurttaş ile iki futbolcu saldırganlar tarafından demir çubuk ve sopalarla darp edildi. Saldırganlar kaçarken yaralanan yurttaş ve futbolcular olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibince hastaneye kaldırıldı. 52 yaşındaki teknik direktör Yurttaş'ın burnu ile kaburgasında kırıklar olduğu belirlendi.



Emniyet güçleri saldırının ardından 4 kişi gözaltına aldı. Diğer saldırganların yakalanması için çalışmalar sürüyor.







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