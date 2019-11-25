Son Dakika Haberleri: Teknik direktör Yılmaz Vural, uzun yol şoförleriyle Bursa'da buluştu
Son Dakika Ekonomi Teknik direktör Yılmaz Vural, uzun yol şoförleriyle Bursa'da buluştu - Son Dakika Ekonomi

Teknik direktör Yılmaz Vural, uzun yol şoförleriyle Bursa'da buluştu

6 saat önce

Bursa'da Aytemiz ve Castrol firmalarının düzenlediği etkinlikte, futbol camiasının önde gelen isimlerinden teknik direktör Yılmaz Vural, uzun yol şoförleriyle bir araya geldi.

Teknik direktör Yılmaz Vural, uzun yol şoförleriyle Bursa'da buluştu, System.String[]

Bursa'da Aytemiz ve Castrol firmalarının düzenlediği etkinlikte, futbol camiasının önde gelen isimlerinden teknik direktör Yılmaz Vural, uzun yol şoförleriyle bir araya geldi.

Aytemiz Bursa Hamit Karadayı İstasyonu'nda gerçekleştirilen programda Yılmaz Vural, uzun yol şoförleriyle sohbet etti.

Şoförlerle bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu belirten Vural, onların uzun süre hareketsiz kaldığını söyledi.

Vural, şunları kaydetti:

"Biz mesela uzun seyahat gerçekleştirdiğimizde kendi oyuncularımızı otobüsten indirerek egzersiz yaptırırız. Çünkü hareketsiz kalındığında adale gruplarında zayıflama oluyor. Dolayısıyla bu konuda reklam filminde şoförleri sağlıklı tutabilmek adına bilgiler verdik. Sonuç olarak ticari bir konu ama bu konuda bilinç oluşturmak daha güzel."

Etkinlikler kapsamında ayrıca langırt turnuvası gerçekleştirildi ve kazananlara ödüller verildi.

Yılmaz Vural, Bursa, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 05:18 Kaynak: AA
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