Son Dakika Haberleri: Teknik Direktörü Marcel Koller: "Beraberliği hak ettiğimizi düşünüyorum"
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Teknik Direktörü Marcel Koller: "Beraberliği hak ettiğimizi düşünüyorum"

1 saat önce

Teknik Direktörü Marcel Koller: "Beraberliği hak ettiğimizi düşünüyorum"TRABZON - Basel Teknik Direktörü Marce Koller, iyi bir oyun çıkardıklarını belirtti.

Teknik Direktörü Marcel Koller: "Beraberliği hak ettiğimizi düşünüyorum"

TRABZON - Basel Teknik Direktörü Marce Koller, iyi bir oyun çıkardıklarını belirtti.

Maç sonrası basın toplantısında konuşana Basel Teknik Direktörü Marcel Koller ise, iyi bir maç çıkardıklarını belirterek, "Beraberliği hak ettiğimizi düşünüyorum. Önümüzdeki maçlarda daha çok pozisyon üretmek istiyoruz. Bunu önümüzdeki müsabakalarda telafi etmek istiyoruz. İlk yarı çok güzeldi ama ikinci yarı pozisyona girmekte zorlanınca bir puana razı olduk. Genel olarak iyi bir maç çıkardık. Öne geçtik korumaya çalıştık. Zaman zaman hatalar olabilir ama ona rağmen güzel bir maç çıkardık. Trabzonspor'daki bazı değişiklikler sürpriz oldu ama yine de önemli pozisyonlardaki oyuncuları bekledik ve ona göre de kendimizi ayarlamıştık" ifadelerini kullandı.

Teknik Direktörü Marcel Koller: Beraberliği hak ettiğimizi düşünüyorum

Basel, Spor

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 01:57 Kaynak: İHA
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