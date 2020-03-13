Teknik direktöründe koronavirüs çıkan Mesut Özil'den değerlendirme Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Spor Teknik direktöründe koronavirüs çıkan Mesut Özil'den değerlendirme Açıklaması - Son Dakika Spor

Teknik direktöründe koronavirüs çıkan Mesut Özil'den değerlendirme Açıklaması

30 dakika önce

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'da forma giyen Mesut Özil, "Futbolun şu anda çok önemi yok. Sağlık, her şeyden çok daha önemli." yorumunda bulundu.

Teknik direktöründe koronavirüs çıkan Mesut Özil'den değerlendirme Açıklaması, System.String[]

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'da forma giyen Mesut Özil, "Futbolun şu anda çok önemi yok. Sağlık, her şeyden çok daha önemli." yorumunda bulundu.

Mesut Özil, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Alabileceğiniz tüm önlemleri alın, özellikle yüksek risk altında olanlara karşı dikkatli ve düşünceli olun. Bu küresel sorunla uğraşırken, virüsün yayılmasını engellemek için çalışan doktorlara, hemşirelere ve bilim adamlarına teşekkür etmeyi unutmamalıyız. Büyük baskı altındalar, saygı ve minnettarlığı hak ediyorlar." ifadelerini kullandı.

Türk asıllı Alman oyuncunun forma giydiği Arsenal'da teknik direktör Mikel Arteta'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildiği duyurulmuştu.

Mesut Özil, Twitter, Arsenal, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 07:18 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta'da koronavirüs tespit edildi
Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro, koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığı haberlerini yalanladı Emre Belözoğlu'ndan teknik direktörlük açıklaması: Ben sadece bu takımın futbolcusuyum Koronavirüs nedeniyle Almanya Ligi ertelendi

Son Dakika Haberleri
19:43 Fenerbahçe Opet galibiyetle kapattı
19:42 Championship'te şubat ayının en iyi teknik direktörü Bilic oldu
19:40 Denizlispor Başkanı Ali Çetin ve polisler arasındaki dava başladı
19:36 Emre Belözoğlu'ndan teknik direktörlük açıklaması: Ben sadece bu takımın futbolcusuyum
19:34 Fenerbahçe kafilesi, Konya'ya geldi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2020 19:48:31. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Teknik direktöründe koronavirüs çıkan Mesut Özil'den değerlendirme Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]