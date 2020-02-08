Teknik ekip çığ bölgesine gidiyor - Son Dakika
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Teknik ekip çığ bölgesine gidiyor

6 saat önce

Van'da 41 kişinin hayatını kaybettiği çığ faciasında kayıp itfaiye erini bulmak için teknik ekip yeniden bölgeye gidiyor.

Teknik ekip çığ bölgesine gidiyor, System.String[]

Van'da 41 kişinin hayatını kaybettiği çığ faciasında kayıp itfaiye erini bulmak için teknik ekip yeniden bölgeye gidiyor.


Van Valiliğinden yapılan açıklamada, dün gece olumsuz hava şartları gerekçesiyle kapatılan yollardan Van- Hakkari kara yolunun Güzeldere ve Kurubaş Geçidi'nin ulaşıma açıldığı belirtilerek, "Van-Çatak- Bahçesaray yolu hala kapalı. Bahçesaray yolunun Hizan üzerindeki ulaşımı da şu an kapalı durumda. Ancak çığ nedeniyle ilimizde bulunan teknik heyet, bölgeye ulaşmak için yola çıktı. Bölgeye ulaştıktan sonra inceleme yapılacak. Uygun görülürse kurtarma çalışması başlayacak" denildi. - VAN

Bahçesaray, İtfaiye, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 09:02 Kaynak: İHA
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