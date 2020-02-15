Teknik ekip çığ bölgesine ulaştı - Son Dakika
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Teknik ekip çığ bölgesine ulaştı

6 saat önce

Van-Bahçesaray kara yolunda meydana gelen ve 41 kişinin hayatını kaybettiği çığ bölgesine teknik ekip ulaştı.

Teknik ekip çığ bölgesine ulaştı, System.String[]

Van- Bahçesaray kara yolunda meydana gelen ve 41 kişinin hayatını kaybettiği çığ bölgesine teknik ekip ulaştı.


Van Valiliğinden yapılan açıklamada, Van-Bahçesaray kara yoluna 4-5 Şubat 2020 tarihinde düşen çığ bölgesine yol açıldıktan sonra Erzurum, Van AFAD, UMKE, jeoloji, meteoroloji, kara yollarından birer yetkili ile iki vatandaş olmak üzere 17 kişiden oluşturulan teknik ekibin çığ bölgesine ulaştığı belirtildi. Aşırı soğukların hakim olduğu bölgede uygun görülmesi halinde ve çığ riski yoksa kar altında olduğu değerlendirilen itfaiye erini arama çalışmaları başlatılacağı belirtildi. - VAN

Bahçesaray, AFAD, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 10:19 Kaynak: İHA
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