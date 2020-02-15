Teknik ekipten çığ bölgesinde inceleme - Son Dakika

VAN'ın Bahçesaray ilçesinde, 4 ve 5 Şubat'ta düşen ve 41 kişinin ölümüne neden olan çığ felaketinin yaşandığı bölgeye gönderilen 17 kişilik teknik ekip, çalışmalarını tamamladı. Çığ bölgesinde İnsan gücüyle çalışma yapılmasının mümkün olmadığı, iş makinası marifetiyle çalışmanın yapılabileceği belirtirken, bölgede mevcut çığ riskinin ortadan kalkması sonrası çalışmaların başlatılacağı açıklandı.

Van ve çevresinde günlerdir etkili olan kar yağışının durmasının ardından çığ bölgesine bugün teknik ekip gönderildi. Van Valiliği'nden yapılan açıklamada AFAD, UMKE, jeoloji mühendisi, meteoroloji mühendisi ve karayolları yetkililerinden oluşan 17 kişilik teknik ekibin incelemelerinin ardından bölgeden ayrıldığını duyurdu. Açıklamada, bölgede yapılan ön incelemede aynı bölgeye çığ düştüğü ve halen iki ayrı noktada da çığ tehlikesi bulunduğu belirtildi.

ÇALIŞMALARA ARA VERİLDİ

Teknik ekip, çığ bölgesinde İnsan gücüyle çalışma yapılmasının mümkün olmadığını, iş makinası marifetiyle çalışmanın yapılabileceğini belirtirken, bölgede mevcut çığ riskinin ortadan kalkması sonrası çalışmanın başlatılacağı ifade edildi. Hava koşullarının ve bölgenin elverişli olması sonrasına kadar arama ve kurtarma çalışmalarına ara verildiği açıklandı.

ÇALDIRANDA BULGUYA RASTLANMADI

Çaldıran bölgesinde 13 düzensiz göçmenin donarak hayatını kaybettiği ihbarı üzerine, söz konusu hudut bölgesine sabah saat 07.30'da yola çıkan AFAD ve UMKE'den oluşan 13 kişilik arama kurtarma ekibi de bölgeye intikal etti. AFAD, UMKE ve Çaldıran İlçe Jandarma ve sınır birlikleri ile birlikte koordineli bir şekilde geniş bir alanda yapılan arama- tarama faaliyetleri sonucunda herhangi bir bulguya rastlanmadığı, bölgeye gönderilen ekiplerin de saat 17.00 itibariyle bölgeden ayrıldıkları belirtildi.

Van Valiliği'nden yapılan açıklamada, kar yağışının durmasından sonra Van Büyükşehir Belediyesi ile karayolları ekiplerinin yol açma çalışmalarına başladığını da açıkladı. Birçok mahalle yolunun kardan temizlenip yeniden ulaşıma açıldığı belirtilerken. Gürpınar ilçesine bağlı Özlüce, Oğuldamı, Taşlıyazı, Bükeç, Dolaylı, Güzelsu ve Çatakdibi mahalleleri grup yolu ile Cepkenli Mahallesi Kızgınkaya Mezrası yollarının birçok farklı bölgesine son bir hafta içerisinde çığların düştüğü kaydedildi. Çığ tehlikesi bulunan bölgelerdeki mahalle yollarının daha önceden Valilik kararıyla trafiğe kapatıldığı için can ve mal kaybı yaşanmadığı ancak olumsuz hava koşulları ve tipiye rağmen çığların temizlenmesi için çalışmalarını 24 saat aralıksız sürdürüldüğü açıklandı.