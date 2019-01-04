Son Dakika Haberleri: Teknik Grup OSGB'den Ukrayna’ya fabrika yatırımı

Teknik Grup OSGB'den Ukrayna’ya fabrika yatırımı

7 dakika önce

Teknik Grup Ortak Sağlık Güvenlik Birimi (OSGB), bünyesinde kurulan TİM AŞ şirketi ile yurtdışına açılıyor.

Teknik Grup OSGB'den Ukrayna’ya fabrika yatırımı, System.String[]
Teknik Grup Ortak Sağlık Güvenlik Birimi (OSGB), bünyesinde kurulan TİM AŞ şirketi ile yurtdışına açılıyor. Şirket, Ukrayna'da fabrika kuruyor, polimer levha üretimine başlıyor. İlk etapta aylık 14 bin 400 ton levha üretim kapasitesiyle çalışılacak.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 06:05 

Ukrayna, Ekonomi
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