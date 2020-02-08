Teknik heyetin incelemesinden sonra arama çalışmalarına başlanacak(2) - Son Dakika

ÇATAK VE BAHÇESARAY'DA YOĞUN KAR YAĞIŞI

Van- Çatak- Bahçesaray karayolunda yoğun kar yağışı ve tipi etkisini sürdürüyor. Araçların güçlükle ilerleyebildiği bölgede görüş mesafesi zaman zaman 10 metrenin altına kadar iniyor. Van- Çatak karayolunun 60'ıncı kilometresinde bulunan Görentaş Mahallesi'nden itibaren de yol trafiğe kapatıldı. Yolda güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri, can güvenliği gerekçesi ile araçların Çatak ve Bahçesaray yönüne gitmelerine izin vermiyor.