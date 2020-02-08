Teknik heyetin incelemesinden sonra arama çalışmalarına başlanacak(2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Teknik heyetin incelemesinden sonra arama çalışmalarına başlanacak(2) - Son Dakika

Teknik heyetin incelemesinden sonra arama çalışmalarına başlanacak(2)

6 saat önce

Bahçesaray karayolunda yoğun kar yağışı ve tipi etkisini sürdürüyor.

Teknik heyetin incelemesinden sonra arama çalışmalarına başlanacak(2), System.String[]

ÇATAK VE BAHÇESARAY'DA YOĞUN KAR YAĞIŞI

Van- Çatak- Bahçesaray karayolunda yoğun kar yağışı ve tipi etkisini sürdürüyor. Araçların güçlükle ilerleyebildiği bölgede görüş mesafesi zaman zaman 10 metrenin altına kadar iniyor. Van- Çatak karayolunun 60'ıncı kilometresinde bulunan Görentaş Mahallesi'nden itibaren de yol trafiğe kapatıldı. Yolda güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri, can güvenliği gerekçesi ile araçların Çatak ve Bahçesaray yönüne gitmelerine izin vermiyor.


Bahçesaray, Çatak, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 11:16 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: 2 kez çığ felaketini yaşayan Van'da bir kez daha çığ düştü
Giresunspor-İstanbulspor maçı tatil edildi Dükkanının önüne kardan kadın yapan esnafın müşteri potansiyeli arttı Kendini yakan Adem Yarıcı'nın annesi konuştu: Parasızlıktan, açlıktan çocuğum gitti kendini yaktı

Son Dakika Haberleri
15:59 Survivor 2020'nin Ünlüler ve Gönüllüler takımı yarışmacıları belli oldu
15:51 Hayko Cepkin, hayranlarını coşturdu
15:24 Göğüs dekolteli kıyafetiyle dikkat çeken Hadise'nin eski fotoğrafları yeniden gündeme geldi
15:05 Eski sevgili Defne Samyeli'den Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya aşkına ilk yorum: Gerekli görürsem konuşuruz
13:41 Nesrin Cavadzade: Erkekler güçlü kadınlardan korkuyor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2020 18:15:59. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Teknik heyetin incelemesinden sonra arama çalışmalarına başlanacak(2) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]