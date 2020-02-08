Teknik heyetin incelemesinden sonra arama çalışmalarına başlanacak (3) - Son Dakika

KURTARMA EKİPLERİ, EN YAKIN KARAKOLDA BEKLETİLİYOR

Teknik heyet, bölgedeki yoğun kar yağışına rağmen sabah saatlerinde çığın düştüğü bölgeye giderek incelemelerde bulundu. Yapılan incelemenin ardından bölgedeki hava şartlarının arama kurtarma çalışmalarına uygun olmadığı tespit edildi. Van Valiliği'nden yapılan açıklamada, arama kurtarma ekiplerinin bölgeye en yakın karakolda bekletildiği kaydedilerek, "Çığ felaketi nedeniyle ilimizde bulunan ve sabah saatlerinde yola çıkan teknik ekip, çığ bölgesine ulaşarak gerekli incelemeleri yaptı. İncelemeler sonrası bölgede şu anda arama-kurtarma çalışması yapılacak hava şartlarının oluşmadığını tespit etti. Çığ bölgesine en yakın karakolda bekleyen ekip, gün içinde uygun hava şartları oluşması halinde tekrar inceleme yapıp arama-kurtarma çalışmalarının başlatılıp başlatılmasına karar verecek." denildi.