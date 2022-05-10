Teknik hırsızlar daha fazla kaçamadı - Son Dakika
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Teknik hırsızlar daha fazla kaçamadı

10.05.2022 08:09
Teknik hırsızlar daha fazla kaçamadı

Denizli'de Enerya'nın kıyafetlerini giyerek, kendilerine teknik servis görünümü verip binlerce doğalgaz topraklama çubuklarını çalan hırsız kardeşler, film gibi operasyonla saklandıkları evlerinde yakalandı.

Denizli'de Enerya'nın kıyafetlerini giyerek, kendilerine teknik servis görünümü verip binlerce doğalgaz topraklama çubuklarını çalan hırsız kardeşler, film gibi operasyonla saklandıkları evlerinde yakalandı.

Denizli'de son zamanlarda artan hırsız yöntemi adeta pes dedirtti. Binlerce vatandaştan gelen ihbarlar üzerine incelenen kameralarda 2 şüphelinin elektrik kaçağını engellemek amacıyla kullanılan topraklama çubuğunu kendilerine teknik servis görünümü verip çaldıkları ortaya çıktı. Enerya'nın kıyafetlerini giyen yelekli şebekenin yakalanması için ekipler düğmeye bastı. Binlerce vatandaşı mağdur eden hırsızların E.Ç. (38) ve C.Ç. (41) isimli kardeşler olduğunu belirleyen Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, titiz çalışmalar sonucu şüphelileri saklandığı evde film gibi operasyonla yakaladı. İşlemleri için emniyete götürülen hırsız kardeşler, ifadelerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

Çubukların değeri 800 ile 1000 TL arasında

Binlerce kişinin mağdur olduğunu belirten Şenol Çetin, "Akşam geldiğimde doğalgaz kutusunun ve vanasının açık olduğunu gördüm. Bunla ilgili gereken şirketi aradığımda bunla ilgili çalışma olmadığını söylediler. Komşular doğalgaz bakır saplamasının çalındığını söylediler. Binamız kamerayla izlendiği için kayıtları incelediğimizde 2 şüphelinin yelek giyerek çaldığını gördük. Şikayette bulunduk ve gereken yerlere şikayetimizi yaptık. Kablo binadaki fazla elektrik akımı topraklama yapıyor ve değeri yaklaşık 800-1000 TL var" dedi.

Şebeke kamerada

Vatandaşı canından bezdiren şebekenin bir hırsızlık anı ise apartmanın kameralarına yansıdı. Görüntülerde görevli görünümü vererek rahat rahat gezen 2 şüpheliden E.Ç.'nin gözetim yaptıktan sonra kardeşi C.Ç.'nin yanına giderek çubukları çalıp uzaklaştıkları an yer alıyor. - DENİZLİ

Teknik hırsızlar daha fazla kaçamadı
Teknik hırsızlar daha fazla kaçamadı
Teknik hırsızlar daha fazla kaçamadı
Teknik hırsızlar daha fazla kaçamadı
Teknik hırsızlar daha fazla kaçamadı
Teknik hırsızlar daha fazla kaçamadı

YORUMLAR
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Türk Lirası, Doğalgaz, Denizli, Film, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Teknik hırsızlar daha fazla kaçamadı - Son Dakika


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