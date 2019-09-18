Teknik İflas Nedir? Vergiye Nasıl Yansıyacak?

KMPG Türkiye Vergi, Finansal Hizmetler Bölümü Şirket Ortağı Hakan Güzeloğlu, teknik iflasın ne olduğunu ve vergiye olan yansımalarını Wise TV'ye anlattı.



Güzeloğlu, teknik iflası; "bilançoda mevcutlar ve alacakların borçların altına düşmesi" olarak tanımladı. Teknik iflasın vergiye olan yansımalarını kurumların tam olarak fark edemediğini söyleyen Güzeloğlu, şirketlerin buna yönelik farklı uygulamaları yürürlüğe koyduğunu dile getirdi.



Hakan Güzeloğlu, kurumların bilanço yapılarının, özkaynak kısımlarının iyileştirilmesine ilişkin önlemler alınması gerektiğinin de altını çizdi.