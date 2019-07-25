Son Dakika Haberleri: Teknik İnovasyon Ödülü'nü Uludağlı genç mühendisler aldı
Son Dakika Ekonomi Haber

Teknik İnovasyon Ödülü'nü Uludağlı genç mühendisler aldı

2 saat önce

Bursa Uludağ Üniversitesi Makine Topluluğu (UMAKİT) öğrencileri, 28 ülkeden 140 takımın katıldığı, Shell Eco- Marathon Europe 2019 yarışmasında Teknik İnovasyon Ödülü kategorisinde bir kez daha Türkiye'nin gururu oldu.

Teknik İnovasyon Ödülü'nü Uludağlı genç mühendisler aldı, System.String[]
Bursa Uludağ Üniversitesi Makine Topluluğu (UMAKİT) öğrencileri, 28 ülkeden 140 takımın katıldığı, Shell Eco- Marathon Europe 2019 yarışmasında Teknik İnovasyon Ödülü kategorisinde bir kez daha Türkiye'nin gururu oldu.
Uludağ Üniversitesi, Shell, Bursa, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 03:47 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Gençlerin hız tutkusu faciayla bitti! Bursa'da bir otobüsün içinde unutulan valizin içinden kaz çıktı Suriyeli anne ve kızını domuz bağı ile öldüren canilere 2'şer kez müebbet hapis istendi Soylu'nun "Yaptırmayız" çıkışına rağmen Suriyeliler eylem yapma kararı aldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.7.2019 17:48:32. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Teknik İnovasyon Ödülü'nü Uludağlı genç mühendisler aldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]