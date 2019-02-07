Teknik Kurtarma Ekipmanlarının Kullanımı Anlatıldı
1 saat önce
AFAD Tekirdağ'a yeni tahsis edilen teknik kurtarma ekipmanlarının kullanımı için eğitim parkurunda uygulamalı eğitim düzenledi.
AFAD Tekirdağ
'a yeni tahsis edilen teknik kurtarma ekipmanlarının kullanımı için eğitim parkurunda uygulamalı eğitim düzenledi. İçişleri Bakanlığı
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından afet ve acil durum hallerinde kullanılmak üzere AFAD Tekirdağ İl Müdürlüğüne tahsis edilen teknik kurtarma ekipmanlarından olan solunum cihazı, akülü liberatör, enkaz altı dinleme cihazının kullanımı ile ilgili Çorlu
eğitim parkurunda uygulama eğitimi gerçekleştirildi. - TEKİRDAĞ
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Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 09:50 Kaynak: İHA
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