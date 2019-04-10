Teknik Lise Öğrencileri Sanko Hes'lerini Ziyaret Etti
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Rize Çayeli Ahmet Hamdi İsakoğlu Mesleki ve Anadolu Teknik lisesi öğrencileri, SANKO Enerjinin Rize İkizdere havzasında bulunan Cevizlik ve Kalkandere Hidroelektrik Santrallerine (HES) ziyarette bulundu.
Rize Çayeli Ahmet Hamdi
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 10:45 Kaynak: İHA
İsakoğlu Mesleki ve Anadolu Teknik lisesi öğrencileri, SANKO Enerjinin Rize İkizdere
havzasında bulunan Cevizlik ve Kalkandere
Hidroelektrik Santrallerine (HES
) ziyarette bulundu.
Ziyarete katılan 20 kişilik öğrenci grubuna, gezi öncesinde güvenlik amaçlı iş sağlığı ve güvenliği ziyaretçi eğitimi verildi. Daha sonrasında İşletme Mühendisi Osman Kurtuluş eşliğinde regülatörde su alma yapısı ve işletme binasında üniteler tanıtılarak deredeki suyun santrale alınıp elektrik üretiminin yapılması ve sonrasında dereye geri bırakılması anlatıldı.
Öğrenciler, programları kapsamında SANKO Enerji Rize İşletmeleri Müdürü Harun Taş'ı da ziyaret etti. - GAZİANTEP
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