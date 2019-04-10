Son Dakika Haberleri: Teknik Lise Öğrencileri Sanko Hes'lerini Ziyaret Etti

Teknik Lise Öğrencileri Sanko Hes'lerini Ziyaret Etti

2 saat önce

Rize Çayeli Ahmet Hamdi İsakoğlu Mesleki ve Anadolu Teknik lisesi öğrencileri, SANKO Enerjinin Rize İkizdere havzasında bulunan Cevizlik ve Kalkandere Hidroelektrik Santrallerine (HES) ziyarette bulundu.

Teknik Lise Öğrencileri Sanko Hes'lerini Ziyaret Etti, System.String[]
Rize Çayeli Ahmet Hamdi İsakoğlu Mesleki ve Anadolu Teknik lisesi öğrencileri, SANKO Enerjinin Rize İkizdere havzasında bulunan Cevizlik ve Kalkandere Hidroelektrik Santrallerine (HES) ziyarette bulundu.

Ziyarete katılan 20 kişilik öğrenci grubuna, gezi öncesinde güvenlik amaçlı iş sağlığı ve güvenliği ziyaretçi eğitimi verildi. Daha sonrasında İşletme Mühendisi Osman Kurtuluş eşliğinde regülatörde su alma yapısı ve işletme binasında üniteler tanıtılarak deredeki suyun santrale alınıp elektrik üretiminin yapılması ve sonrasında dereye geri bırakılması anlatıldı.

Öğrenciler, programları kapsamında SANKO Enerji Rize İşletmeleri Müdürü Harun Taş'ı da ziyaret etti. - GAZİANTEP
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 10:45 Kaynak: İHA
Çayeli, Rize, HES, Güncel
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