Teknik lise öğrencilerine sıfır araç hibe edildi

TEKİRDAĞ - Çorlu'da eğitim öğretim veren okullar arasında yer alan Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerine, uygulamalı derslerde kullanmak üzere bir firmanın Çorlu Bayii tarafından sıfır kilometre araç hediye edildi.

Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde düzenlenen teslim törenine Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı, Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı da olan otomotiv Çorlu Bayii sahibi İzzet Volkan, Çorlu İlçe Emniyet Müdürü Serdar Kurtoğlu, Çorlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Erdoğan ile Ford Otosan yöneticileri de katıldılar.

Okula kazandırılan bir teknik bölümünün de açılışının gerçekleştirildiği programda konuşan Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, öğrencilerin uygulamalı eğitimlerde kullanmaları için okula araç hibe eden firma yetkililerine teşekkür etti.

Eğitimde sınırın olmadığını ve teknolojiye ayak uydurmak için sürekli eğitimin şart olduğunun altını çizen Vali Yıldırım, "İçinde bulunduğumuz bu günün teknolojisini kullanmak için, onu bilmek gerekir. Bizler, öğrencilerimize her anlamda en iyi eğitimi vermeye çalışıyoruz. Bugün burada sosyal sorumluluk kapsamında yapılan araç hibesinin diğer bağışçılara da örnek teşkil edeceğini umuyorum" dedi.

Tekirdağ'daki meslek liselerinin son derece başarılı olduğunu ve meslek lisesi öğrencilerinin de çok iyi eğitim aldığını kaydeden Vali Yıldırım, "Bu bölgedeki öğrenciler de sanayi de şanslı. Öğrenciler hemen sanayi kuruluşlarına, sanayi kuruluşları da kısa sürede mesleki elemanlara erişebiliyor. Öğrenciler çok şanslı hemen yanı başlarında büyük bir sanayi imkanı var. Kendisini yetiştiren öğrencilerimiz, usta olacak, ustabaşı olacak, mühendis olacak ve ileride başka öğrencileri yetiştirerek ekonomiye katkı sağlayacak" diye konuştu.

Törende konuşan Çorlu TSO Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Volkan ise, "Ford Otosan'ın ihtiyacımız olan teknik personel istihdamını desteklemesi ve bizler vesilesiyle bu aracı bağışlaması Volkan Otomotiv olarak bizleri gururlandırdı. Bizler de teknik personel yetiştirilmesini destekleyerek, okulun ihtiyacı olan özel takım, ekipman ve sarf malzemeleri bundan sonraki süreçte okulumuza sağlayacağız. Ayrıca belli dönemlerde okulu ziyaret ederek, araçla ilgili Teknik bilgi akışını hem öğretmenlere, hem de öğrencilere aktaracağız. Gençlerimizin staj dönemlerinde de pratik yapma ihtiyaçlarını karşılayarak, sonrasında bayimizde istihdam edilmesini hedefliyoruz" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından kurdele kesilerek sıfır kilometre araç öğrencilerin eğitimlerinde kullanılmak üzere okula bağışlandı.